Kétségbeesetten kér segítséget Fésűs Nelly

Az utóbbi időben egyre több hasonló eset történik, főleg ismert emberek közösségimédia-profiljaival, hogy azt jogtalanul eltulajdonítják, feltörik, és az adott személy nevében próbálnak pénzt kicsalni azok gyanútlan követőiből. Sokszor a gyanútlan áldozatok bedőlnek a trükknek, majd a valódi előadót kérik számon, aki gyakran így értesül a csalásról. Ilyenkor nincs mit tenni, kétségbeesetten és minél gyorsabban cselekedni, mielőtt valaki naivitásból elhiszi a csalók állításait és pénzt nem küld a számukra.

Ez azért is fontos, mert nemrég Bódi Gusztiék kerültek kellemetlen helyzetbe emiatt, sokan nem is értették rajongóik közül, hogy mi történt és nem hitték el, hogy nem ők csalták ki a pénzt, és követelték vissza, amit elutaltak a szélhámosoknak. De szinte folyamatosan akad a hazai celebvilágból valaki, aki hasonló hírekkel jelentkezik be valahogy. Beszámolt már hasonló esetről Nagy Sándor színész, és Bereczki Zoltán is átélte már a kellemetlenséget.

Az egyik legdurvább csalás Judyhoz kötődik, amikor hackerek ellopták az oldalait, és terrorista tartalmakat tettek közzé

Az egyik legdurvább eset Kis Judyé volt, akinek minden közösségi oldalát teljesen birtokba vette egy külföldi felhasználó, aki borzalmas tartalmakat tett közzé az oldalán, ahová ő hosszú hetekig egyáltalán nem tudott belépni. Az egyre bonyolódó ügy végül túlnőtt az énekesnőn és az informatikusokon is, így kénytelen volt a rendrőség segítségét kérni. Azóta már visszakapta az oldalakat, de nagyon megviselte őt a történtek.

Most Fésűs Nelly jelentkezett kétségbeesetten az Instagram-oldalán, ugyanis ő a Facebook-profilját nem tudja elérni, melyen keresztül pénzt próbálnak kicsalni a színésznő ismerőseitől, követőitől. Fésűs egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tette közzé, hogy bűncselekmény áldozata lett, de nem tudja megoldani egyelőre a kellemetlen szituációt, hiszen már banki adatokat is kértek a csalók.

Már hitelkártya adatokat kérnek, természetesen nem adtam meg

- írta Fésűs Nelly, majd hozzátette, ha valaki tőle kap üzenetet az oldalon, akkor vegye biztosra, hogy nem ő küldte azt, hanem a csaló.

Még nem tudom, hogy állítsam vissza. Ha tudtok, segítsetek

