Folyamatosan tudósít a foci-Eb eseményeiről a közmédia

Vége a visszaszámlálásnak, ma este elkezdődik a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság. Az M4 Sport már hetek óta a kontinensviadalra készül: stábjuk megérkezett az eseménynek otthont adó németországi helyszínekre, folyamatosan követik a magyar válogatottat, beszámolva az újdonságokról. Elkészült a csatorna weboldalához tartozó M4 Sport aloldal is, amelyen friss hírek, exkluzív interjúk, újranézhető mérkőzések, látványos grafikákkal illusztrált Eb-menetrend és részletes műsorinformáció is megtalálható.

A futballtorna eseményeit és valamennyi mérkőzését élőben közvetíti a közmédia ingyenesen fogható, országos lefedettségű televíziója, online az m4sport.hu oldalon követhető az adás. Az M4 Sport elemzőműsorokkal is várja a nézőket, közvetlenül a nap utolsó meccse után a Góóól!-lal és a másnap délelőtt jelentkező Góóól!2-vel.

A június 14-i, péntek esti nyitómérkőzést az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon Ujvári Máté, míg a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió hallgatói Cseszregi Balázs és Tóth Béla tolmácsolásában követhetik végig. A közvetítés előtt 19:45-től felvezető műsor várja a nézőket, majd 23:05-től szakértők értékelik a látottakat. A Kossuth Rádió múlt szombat óta a kontinenstornára hangolja hallgatóit: naponta négy alkalommal a magyar csapat meghatározó góljait idézi fel adásában, e hét szombatján pedig 14:30 és 15 óra között Eb-műsorral várják a hallgatókat.

„Mint a rocksztárokat, úgy várták a magyar válogatottat hétfőn a helyiek és jó pár magyar szurkoló a csapat főhadiszállásán Weiler Allgauban és a szerdai nyílt edzésen is. Utóbbin mintegy 600-an voltak jelen, majd a szurkolók nagy örömére a válogatott tagjai mindenkinek a vágyát teljesítették aláírás vagy szelfi formájában. Remek a hangulat a csapatban és a játékosok nagy önbizalommal várják a Svájc elleni kölni mérkőzést. Az MTVA – válogatott mellett lévő – csapata is készen áll, tökéletes a kiszolgálás, az információáramlás, eddig minden a legnagyobb rendben van és abban reménykedünk, hogy ezt elmondhatjuk majd szombaton délután is a Svájc elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzés után. Ehhez nem kell más, mint egy jó eredmény” – üzente a helyszínről Cseszregi Balázs, a Kossuth Rádió vezető szerkesztője.