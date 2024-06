Iszonyú fájdalmai voltak, műteni kellett Gáspár Zsoltot

Noha kifelé mindig a vidám arcát mutatja, a Farm VIP gazdájának sok problémája volt az elmúlt időkben. Nagyon beteg lett, háromszor műteni is kellett a végbelét. Sokáig nem tudta, hogyan tovább, nem tudott aludni, olyan fájdalmai voltak - de legalább többévnyi fagyos viszony után már ismét beszél egymással Győzike és Gáspár Zsolt.

Gáspár Zsolt és Demcsák Zsuzsa

Fotó: TV2

"Elkezdett fájni, nem foglalkoztam vele, majd később, majd később... Aztán már nem tudtam aludni, fájdalmaim voltak, verejtékeztem" - emlékezett vissza egészségügyi problémáira.

Később pedig a vállával voltak problémák. "Nem foglalkoztam vele, hogy fáj a vállam, de este már nem tudtam vele aludni, reggel felöltözni. Elmentem a háziorvoshoz, majd MR-re küldtek. Gondoltam, ha már ide küldenek, akkor nagy baj van. Kijöttem és mondták, hogy az izom leszakadt és megy lefelé, azonnal műtétre van szükség" - mondta a Tényeknek, hozzátéve, hogy a fájdalmas hónapokban legfőbb támasza a családja volt

"Győzőhöz eljutott a betegségem, ő is írt nekem, Bea asszony is mielőbbi jobbulást kívánt, Evelin is, Virág is, köszönöm is nekik. Hála Istennek a kapcsolat alakul, még nem olyan jó, de alakul. Még fejlődésben vagyunk, most csiszolódnak a dolgok" - árulta el.

