Elképesztő, mire készül Gáspár Zsolti a magyar válogatottal

Szerda este kiderült, hogy mivel Portugália szándékosan vereséget szenvedett Grúziától, így Magyarország nem került be a legjobb tizenhat közé, búcsúzott az Európa-bajnokságtól. A játékosok hatalmasat küzdöttek, mindent megtettek a győzelemért, - Varga Barnabás még egy súlyos fejsérülést is szerzett -, a torna véget ért számukra. A vereség az egész országot, köztük Gáspár Zsoltit is megviselte.

A Farm VIP házigazdája rendszeresen nézi a televízióban a labdarúgást, főleg a magyar válogatott meccseit. Az eredmény miatt ugyan csalódott, azonban továbbra is biztatja a nemzeti tizenegyet.

Persze, csalódott vagyok, hogy a válogatott nem jutott tovább, de nem kell csüggedni!

Legközelebb majd sikerülni fog, csak szurkolni kell tovább, ugyanilyen lelkesedéssel! - vallotta be a TV2 sztárja, akinek hatalmas tervei vannak a válogatottal.

Azt mondtam, ha Szoboszlai Dominikék továbbjutnak a csoportból, akkor elhívom őket a farmomra.

Ezt a meghívást továbbra is fenntartom, ki kell engedni nekik a fáradt gőzt, úgyhogy várom őket! Lesz birkapörkölt, nyársalunk, eszünk, iszunk.

Rossi bátyámat körbe is vezetem majd a tanyán, és ahogy mondtam korábban, neki külön fúziós menüvel készülök: birkás ravioli, juhtejes tiramisu...

De Dominik összeírhatja a csapat igényeit, én teljesítem. Nagy buli lesz! - árulta el a Borsnak.

A magyar válogatott már hazajött Németországból, azonban egyelőre nem tudni, hogy elfogadják-e Gáspár Zsolti nagylelkű meghívását.

Háromszor is kórházba került

Gáspár Zsolti pár hónap alatt háromszor is kórházba került, azonban hiba táplálkozik egészségesen és jár el szűrővizsgálatokra, még így is érzi az idő múlását.

Igen, gond volt a »kipufogómmal«, ami miatt műtöttek, majd a vállamban szakadt le egy izom, végül egy harmadik beavatkozásra is szükség volt, mert nem hallgattam az orvosra, és megerőltettem magam.

Na de ez már a múlt, és tanultam a hibáimból. Azt mondom, hogy kilencven százalékos vagyok, de ez nem a korábbi fizikai állapotomhoz képest igaz rám, hanem a mostanihoz mérem. Mert hogy sokkal energikusabb és fittebb vagyok, mint mondjuk az éve elején, vagy akár az elmúlt években bármikor" - magyarázta még korábban.