Megható sorokkal üzent Gesztesi Károlynak Liptai Claudia

"Apák napján mindig megnézem ezt a két fotót. És a szívem túlcsordul. Micsoda boldogságban készültek ezek a képek. Drága Tobi, Ádám mindketten életem legszebb szerepével ajándékoztatok meg amikor apukái letettek a gyermekeimnek. Szeretlek titeket, az összes kapott gyermekemet és ez most már mindig így lesz. Mindig" - írta Liptai Claudia közösségi oldalán gyermeke apjainak. A színésznő-műsorvezetőnek két gyereke van, Gesztesi Sára Panka 2006-ban született, Pataki Marcell Ádám pedig 2016-ban, jelenlegi férjétől. A posztot itt tudja megnézni.

Mint írtuk, Gesztesi Károly 2020. január 4-én autóvezetés közben kapott szívinfarktust. Budapest belvárosában közlekedett kocsijával, amikor váratlanul rosszul lett. A Nyugati térnél található bevásárlóközponthoz közeli Ferdinánd hídon haladt a Podmaniczky utca felé, amikor érezte, hogy valami nincs rendben: autóját a szembe haladó forgalom irányába, a legközelebbi járdához kormányozta, és hívta a mentőket.

Bár a segítség perceken belül megérkezett, hiába próbálták az orvosok is újraéleszteni, nem jártak sikerrel. A színművészt 2020. január 9-én, a budakalászi temetőben, szűk családi körben helyezték örök nyugalomra.

Gesztesi Károly

Fotó: MTI

Számára szerelem volt a színjátszás, ezért tudott olyan szerepeket vállalni, amelyeket igazán szívvel-lélekkel, a benne lévő érzelmek őszinte átadásával tudott megformálni. Gyerekkora óta keményen dolgozott. Vele született zenei tehetsége és kalandvágya segített neki megalapozni a saját és a családja jövőjét is, amikor egy évig Hollandiában élt zongoristaként. Külföldről hazatérve, a gyerekei jövőjét is szem előtt tartva, vállalkozásokba fektette a félretett jövedelmét. Egy ilyen ügy kapcsán is megmutatkozott, hogy mennyire jó barát és milyen végtelenül becsületes ember.

Gesztesi Károly szakmai sikerei mellett több traumatikus helyzetet is megélt a magánéletében,

amelyekről mindig őszintén beszélt. Első házassága felbomlása után a civil foglalkozású – egykori vendéglátós - Karel Nikoletta lett a második felesége, akitől megszületett a színész második és harmadik fia: Márk és Dávid. Ez a kapcsolat is válással végződött. Gesztesi Károly harmadszorra Liptai Claudia színésznőt vette el, akitől lánya született, Sára Panka. Végül ez a házassága is felbomlott. Volt felesége, Karel Nikoletta adott életet ötödik gyermekének és negyedik fiának, Karel Áronnak, aki az édesanyja vezetéknevét viseli. Életéről itt olvashat hosszabban.