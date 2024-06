Nedves fürdőruhában, szexi képeken mutogatja magát G.w.M exe, Nagy Melanie - képek

Már több mint két év eltelt, mióta G.w.M Kulcsár Edina miatt hagyta ott élettársát, akitől két gyereke is született a kapcsolatból. Eleinte ez nagyon megviselte Nagy Melanie-t, kapcsolatuk azóta hullámzónak mondható gyerekei apjával, de egy ideje abbamaradt köztük a rengeteg a vita és a nyilvános veszekedés.

Adódnak nehézségek, a kapcsolatunk Márkkal nem látszik rendeződni, sőt, nem áll jól a helyzet, viszont a gyerekeket ugyanúgy mint eddig, próbálom maximálisan védeni

- mondta korábban G.w.M volt párja, akinek a legfontosabb, hogy kislánya és kisfia ne szenvedjen hátrányt semmiben. Eközben G.w.M és Kulcsár Edina már a második közös gyereküket várják, úgy tűnik, hogy kisfiuk augusztusban már meg is születik, így négy gyereket nevelnek majd közösen.

Szokatlanul merész fotót osztott meg magáról G.w.M exe, Nagy Melanie

Fotó: Füri-Hartmann Henriett / Nagy Melanie Instagram

Azt egyelőre nem tudni, hogy Nagy Melanie a szakítás óta talált-e magának párt, bár többször felmerült, hogy van valakije, azonban nagyon óvja a magánéletét, túl sok részletet nem árul el a nyilvánosságnak. Nemrég rémisztő dologról számolt be, ami gyerekeit is érinti, ugyanis több közösségi média álprofilt fedezett már fel a saját fotóival.

"Nekem csak Instagramom van... Ha Facebookon bárki lát, az egy kamuoldal!... Aki csinálta ezt a fiókot, már több ezer követőt gyűjtött a nevemben, és mindent le is másol, amit én megosztok.

Olyan képei is vannak a gyerekekről, amelyek nekem nincsenek is meg. Nem tudom, hogy ki ez az ember, de már megtettem a szükséges lépéseket, hogy korlátozzák azt az oldalt

- mesélte korábban a kétgyerekes anyuka, aki nem hagyta annyiban a dolgot, azóta azonban nem számolt be róla, hogy mi történt az ügyben.

Nagy Melanie-nak egyébként több diplomája is van, sminkesként és műsorvezetőként is dolgozik azért, hogy biztosítani tudja gyerekeiek az anyagi biztonságot. Nemrég úgy döntött, hogy a gyerekvállalás miatt félbeszakatt tanulmányait is folytatja, ami azonban nagy lemondással járt számára, mert valamelyik munkájáról le kell majd mondania.

Beadtam a jelentkezésem az egyetemre, mesterszakra. Nagyon szerettem volna folytatni annak idején a tanulmányaimat, csak időközben máshogy hozta az élet.

De ettől függetlenül azért mindig tervben volt az, hogyha készen állok rá, és a gyerekek is elég nagyok lesznek, akkor vissza fogok iratkozni" - magyarázta korábban Nagy Melanie, aki a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként is dolgozott korábban.