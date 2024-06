Beleszorult szűk ruhájába a tökéletes testű Halle Berry, meztelen melleit is megmutatta, miközben letépték róla - videó

Sosem jelentett gondot Halle Berrynek a meztelenkedés, de általában szándékosan teszi, most viszont szorult helyzetbe került, és véletlenül mutatta meg magából azt is, amit nem akart. De ez sem jelent számára gondot, ő maga mutatta meg a mulatságos felvételt a közösségi oldalán, melyen az látható, ahogyan asszisztense megpróbálja őt kiszabadítani a szűk felsőjéből. Berry kéri a nőt, hogy segítsen levenni a ruhadarabot, mert neki nem megy egyedül. Az elkezdi róla lehúzni, mire a színésznő felhívja a figyelmét, hogy oldalt van rajta cipzár, és mutat is rá, erre hangos kacagásban törnek ki.

A műveletet végig nevetnek, hiszen még a cipzár lehúzása után sem lesz jobb a helyzet,

szó szerint le kellett tépni Berry divatos ruháját,

melyet nagyjából két perc alatt sikerült levennie a segítséggel. Egy ponton már fájdalmai is voltak a felsőtől, és felhívta asszisztense figyelmét, hogy a melleire jobban vigyázhatna, majd kérte, hogy inkább vágja le róla ollóval. Egyébként végig nagyon jól szórakoztak,

Halle Berry pedig próbálta néha takargatni a meztelen melleit, aztán feladta

és csak azon dolgozott, hogy minél előbb ki tudjon bújni a rafinált felsőből, amit nagyon valószínű, hogy soha többé nem fog már felvenni.

Halle Berry a mai napig is aktív színésznő, márszámtalan szakmai díjat és elismerést tudhat magáénak, és ő volt az első afroamerikai színésznő, aki az Oscar-díjat is hazavihette. De nemcsak azzal vált ismertté, hogy tehetséges a szakmájában, hanem egzotikus szépségével is, hiszen korábban szépségkirálynő is volt. Habár Berry már 57 éves elmúlt, és két gyerek édesanyja, de a mai napig tökéletes formában van. Szexi alakjára mindig is nagyon vigyázott és szívesen mutatja meg magát merész felvételeken, sőt legutóbb jelenlegi párja, az énekes és dalszerző Van Hunt mutatta meg Berryt egy meztelen fotón, annyira büszke a szexi színésznőre, de emiatt később sok kritikát kapott.