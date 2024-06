Súlyos beteg az idei Sziget Fesztivál 29 éves sztárja

A Halsey néven ismert amerikai énekesnő, Ashley Nicolette Frangipane az Instagramon jelentette be egy lapozható bejegyzéssel, hogy súlyos beteg, közben viszont írt egy albumnyi dalt.

Hosszú történet röviden, szerencsés vagyok, hogy életben vagyok.

Rövid történet hosszan, írtam egy albumot. A The Enddel (vagyis a véggel) kezdődik" – írta a lapozható bejegyzésben, amelyben kórházi és gyógykezeléséről mutatott több videót, illetve az említett The Endből is hallható egy részlet.

Halsey megrendítő bejegyzése az Instagramról:

Az énekesnő nem árulta el konkrétan, hogy milyen súlyos betegséggel küzd, a dalban viszont azt énekli, hogy "sérült áru", "méreg van az agyában és a vérében" – amivel valószínűleg limfómára vagy leukémiára utal, mivel (egy lupuszt kutató szervezet mellett) a limfómiával, leukémiával küzdők amerikai szövetségét is megjelölte a bejegyzésében.

Egy idős nőnek érzem magam. Megfogadtam, hogy adok magamnak még két évet, hogy beteg legyek. 30 évesen újjászületek, nem leszek többé beteg,

szuperül fogok kinézni, és rengeteg energiám lesz. A harmincas éveimben újrakezdhetem a húszas éveimet" – mondta Halsey a posztjában látható első videóban, amelyben fájdalmak között kenegeti a lábait.

Jön elvileg a Sziget Fesztiválra is

Halsey háromszoros Grammy-jelölt énekesnő, aki a Billboard zenei díját háromszor elnyerte, 2020-ban a Time magazin listájára is felkerült a világ száz legbefolyásosabb embere közé.

Augusztus 8-án elvileg a Sziget nagyszínpadán is fellép, a fesztivál honlapján így mutatták be: "Halsey több mint 50 milliárd globális streamet gyűjtött össze, az Egyesült Államokban pedig több mint 75 millió RIAA-minősített egyedi kislemez és albumot értékesített.

Azon kevés művészek közé tartozik, akiknek négy különböző daluk érte el a 1 milliárd streamet a Spotifyon.

Legújabb albuma, az If I Can't Have Love, I Want Power arany minősítést kapott az RIAA-tól. Trent Reznor és Atticus Ross producerrel készült, és a 64. évi Grammy-díjátadón Grammy-jelölést kapott a legjobb alternatív zenei album kategóriában. Ezután jelent meg a Manic, amely az első helyen debütált a Billboard Top Current Albums listáján. Ez volt az első album 2020-ban, amelyet platina minősítéssel jutalmaztak az Egyesült Államokban, és számos más országban is elérte a platina minősítést. Mind 2019-ben, mind 2020-ban Halsey a Spotify legjobb 5 női előadói között szerepelt".