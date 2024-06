Harry herceg és Meghan Markle csak úgy szórják a pénzt: milliókat költenek a luxusotthonukra

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban hagyták ott az Egyesült Királyságot, és költöztek Kaliforniába. A házaspár a sztárokkal teli Montecitóban található 1600 négyzetméteres luxus rezidenciában éli mindennapjait. A páros két évvel ezelőtt 14,65 millió dollárért vásárolta meg a kilenc hálószobás, és 16 fürdőszobás birtokot, miután felhagytak a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával.

A bírtok teljesen el van szigetelve a nyilvánosság elől, ezért is itt vettek ingatlant Harry hercegék a területen, ugyanis így nyugodtan elrejtőzhetnek a lesifotósok előtt. A kastélyban 9 hálószoba, 16 fürdőszoba, könyvtár, iroda, gyógyfürdő, edzőterem, játszó szoba a gyerekeknek és borospince is található. A nappaliban van az ominózus zongora, amit a pár Tyler Perry színésztől kapott ajándékba a házavató alkalmából. Itt kaptak helyet azok a rózsavizes gyertyák is, amelyeket a Soho House alapítója, Nick Jones ajándékozott számukra. Az ingatlanhoz tartozik még egy rózsakert, teniszpálya, kisebb csirkefarm, teaház, medence és garázs is, amiben 5 autó is kényelmesen parkolhat.

Szakértők szerint a luxusingatlan karbantartása hatalmas összeget, amire egyáltalán nem sajnálja a pár a pénzt.

Egy 14 millió dolláros értékű kastély fenntartása, mint Harryé és Meghané Montecitóban, rengeteg munkát igényel.

Magas üzemeltetési költségekkel jár" - osztotta meg Eric Bramlett ingatlanügynök.

Hozzátette, hogy körülbelül 15 fős személyzet gondoskodik arról, hogy rendbe tegye a házat, ami jelentős költséggel bír, amihez társul még az adó, közüzemi számlák, javítások, és az állagmegóvás is.

A házaspár azonban jókora vagyonnal rendelkezik: Harry herceg jelentős befektetési alapokat örökölt, Meghan Markle szintén rendelkezik saját vagyonnal, emellett saját márkáját is piacra dobta, nemrég pedig ismét szerződést kötöttek a Netflixxel, ami szintén egy bevételi forrás - olvasható a Mirror oldalán.

Markle kannabiszfarmon forgatja a főzőműsorát

Sussex hercegnéje nem a férjével közös otthonában, hanem egy kannabiszfarmon forgatja majd le a főzőműsorát. A helyieket borzalmasan zavarja a jellegzetes szag. A lakosok szerint a szag fejfájást, hányingert és légzési problémákat okoz.