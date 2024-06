Harry herceg emlékszik a kínos ügyre, amikor megromlott Vilmossal a kapcsolata

A brit királyi család fekete bárányának számító Harry herceg részletesen beszámolt egy 2002 januárjában történt esetről, amikor egy címlapon drogosnak állították be őt. A cikk szerinte teljes hazugság volt: nemcsak, hogy megrögzött drogfogyasztónak állították be őt, de arról is írtak, hogy rehabon volt a problémái miatt.

Harry azt állította, hogy egy szerkesztő megszerzett néhány fotót, amelyeken ő egy külvárosi elvonóközpontban tett látogatást, hónapokkal korábban – de hercegi státuszban, hivatalos eseményként, nem pedig kábítószeres visszaesőként. "Undorodtam, elborzadtam, elképzeltem, hogy mindenki, az összes honfitársam és honfitársnőm olvassa ezeket a dolgokat, és elhiszi" – írta.

Harry azt is felvetette, hogy apja, Károly és később mostohaanyja, Camilla is szerepet játszhatott a pletykák terjesztésében, így "megszakadt a szíve a gondolattól, hogy ez részben a saját családja, a saját apja és leendő mostohaanyja műve volt".

A Mirror cikke szerint Harry nem kapott támogatást a királyi családtól. Felhívta a bátyját is, azonban Vilmos nem vette komolyan a szorongását, és azt mondta neki, hogy a múlton semmi sem változtathat. „Arról is beszélt, hogy nincs mit tenni. Ez volt apa. Ez volt Camilla. Ez volt a királyi élet" – magyarázta.

