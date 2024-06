A TV2 sztárja bejelentette: elhagyja az országot, de nem egyedül - kép

Mint írtuk, szakított a Házasság első látásra utolsó párja, Gyöngyi és Csaba is, noha bennük volt a legkevesebb kétely: a műsor végén ők voltak az egyetlenek, akik úgy döntöttek, hogy házasként szeretnék folytatni.

Azóta az is kiderült, hogy Csabának máris lehet valakije, legalábbis erre utalt friss nyilatkozatával.

"Azt már többször hangsúlyoztam, hogy nem vagyok az a tipikusféle pasi, tehát azért kapom keményen az üzeneteket jobbról, balról, több százat. De nekem ennél több kell. Hogy tényleg valakinek fontos vagyok-e, vagy nem.

És lehet, hogy van egy olyan ember, aki közel áll hozzám, akiben érzem, hogy neki én vagyok a fontos.

Ezt meglátjuk, hogy ez majd meddig megy" - mondta még korábban Csaba a Tények Pluszban.

Azonban most újabb jel árulkodik arról, hogy a TV2 sztárjának lehet valakije. A Facebook-oldalán megosztott egy fotót, ahol elárulja, hogy Ciprusra utazik, azonban a nyaralását nem egyedül tervezi. A bejegyzéséhez hozzáfűzte, hogy "Cyprus... here we come”, azaz „Ciprus... jövünk!”, a többes szám pedig arra enged következtetni, hogy nem egyedül utazott el.

A bejegyzést egyébként volt felesége, Boda Gyöngyi is lájkolta, akivel megmaradt közöttük a jó viszony.

Az Origo kiszúrta, hogy a műsor másik szereplője, Gál Boglárka is elutazott, ráadásul ugyanazzal a légitársasággal, mint Csaba, így az is elképzelhető, hogy egymás társaságában élvezik a napsütést.

Fotó: Gál Boglárka / Instagram

Miért szakított Gyöngyi és Csaba?

Gyöngyi korábban nyilatkozott arról, hogy Csabával nem volt meg köztük a szikra, annak kialakulását hiába remélték mindketten.

"Azt már a műsorban is említettük, hogy először nem volt meg köztünk az a bizonyos szikra, kémia, annak ellenére sem, hogy milyen jól kijöttünk egymással. Persze, szerettük volna nagyon, ha a későbbiekben kialakul ez a dolog köztünk, és éppen ezért adtunk ennek esélyt, hogy lássuk, milyenek vagyunk a való életben...

Próbálkoztunk sokat, de végül beláttuk, hogy ez nem fog működni köztünk

– magyarázta.

Mint kiderült, a távolság sem tett jót a kapcsolatuknak: Gyöngyi Vácon folytatta a munkáját, Csaba pedig Budapestre költözött, és belevetette magát az üzleti életbe.