A kamerába tolva markolássza tangás fenekét a Házasság első látásra szexi sztárja - képek

Megcáfolta Gál Bogi a terhességéről szóló pletykákat, melyek a Szerencsekerékben készült felvételek után kezdtek róla terjedni, mivel egy picit kerekedett a hasa. A TV2 sztárja most bebizonyította, hogy tökéletesen lapos és izmos a hasfala, hiszen tangás bikiniben pózol a legújabb képein, miközben fenekét a kamerába mutatva markolássza azt. Gál Bogi nem szégyellős típus, máskor is mutatott magáról merész felvételt a közösségi oldalán, így nem csoda, hogy sok férfitől kap ajánlatot. Ő mégis azt mondja, hogy talán jobb számára most egy kis egyedüllét, ugyanis egyik üzenet sem fogta meg annyira, hogy kedve lett volna az ismerkedéshez.

Megnyitom a nyarat habtestemmel a habokban

- írta az olasz tengerparton készült képekhez Gál Bogi, aki barátaival utazott a Modello Beach nevezetű helyre, de a Házasság első látásra egykori szereplői közül most senki sem tartott vele.

A szereplők a műsor vége után is rendszeresen találkoznak egymással, bár szerelmek nem, de szoros barátságok szövődtek köztük. Van, hogy csak az egykori feleségek, vagy csak az egykori férjek futnak össze, de rendszeresen szerveznek olyan találkozókat is, ahol mind együtt vannak. Gál Bogi és műsorbeli férje, Szandavári Geri azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással, hiszen a kísérlet során is nagyon mély barátság alakult ki kettejük között, azonban a házassághoz szükséges plusz nem volt meg számukra.

Bár Bogi és Geri jó barátok maradtak, de nem akarták folytatni a házasságot

Fotó: TV2

Jön a második évad

Nem várt sikert aratott a Házasság első látásra, mellyel a TV2 toronymagasan nyerte a nézettségi versenyt áprilisban is. Mindhárom kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is nézettebb volt legfőbb konkurensénél, mind a főcsatornákat, mind a teljes portfóliót vizsgálva. A siker záloga a Házasság első látásra című párkapcsolati reality volt, így nem meglepő, hogy szinte azonnal berendelték a második évadot is a műsorból. Az első évad március 18-án debütált a TV2-n, mely egy világszerte népszerű párkereső műsor. A formátumot már 30 országban tűzték képernyőre, és közel 100 évadot élt meg eddig. Végig a nézők kedvence volt, különlegessége abban rejlik, hogy a szereplők a pszichológia tudományra és annak szakértőire bízzák magukat, hogy megtalálják számukra az igaz szerelmet, és egy vadidegennel házasodnak össze a kísérlet hathetes időtartamára.