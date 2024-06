Házasság első látásra: kibékülhet még Enikő és Peti?

Mint írtuk, a Szerencsekerék e heti részeiben a Házasság első látásra párjai szerepelnek, újra együtt láthatják őket a TV2 nézői. A legutóbbi adűásban Horváth Enikő és Kriston Péter voltak, akik a forgatás befejezése óta, nagyjából egy éve nem tartják a kapcsolatot egymással. Kasza Tibi rákérdezett náluk, hogy újra belevágnának-e újra ebbe a különleges kísérletbe.

Ez nehéz, mert nekem mind lelkileg, mind fizikailag egy nagyon kemény időszak volt. Szerintem ez egy olyan dolog, amit elég egyszer megélni így, ebben a formában

– mondta el az exférj.

Kasza később azt is megkérdezte a volt házasoktól, van-e bármi esélye, hogy adnak egymásnak egy új esélyt.

Úgy gondolom, hogy részemről nincs!

– vágta rá azonnal Kriston, Horváth Enikő kicsit hosszabban válaszolt - ő a műsorban is szerette volna helyre hozni a hirtelen tönkrement házasságot.

Az elején az én részemről volt, hogy ezért egy kicsit tegyek, vagy hogy próbáljak kijönni abból a gödörből, de most már részemről nincsen. Eltelt egy év, mi ezt lezártuk magunkban. Az elején volt bennem egy mi lenne, ha, de már nincs.

A műsorvezető ezután afelől érdeklődött, a barátság megmaradt-e kettőjük között, erre Enikő egyértelműen azt mondta, hogy nem, nem maradtak barátok sem a forgatás óta.

Csabi és Gyöngyi is szakítottak azóta

Ugyan a Szerencsekerékben szintén együtt játszottak, valójában ma már csak barátok Gyöngyi és Csabi, akik nemrég vallották be a nyilvánosság előtt, hogy szakítottak. Nemrég elmondák, hogy a távolság sem tett jót a kapcsolatnak: Gyöngyi Vácon folytatta a munkáját, Csaba pedig Budapestre költözött, és belevetette magát az üzleti életbe. "Voltak olyan időszakok, amikor elég ritkán találkoztunk, nyilván ez sem segítette a kapcsolatot. Most az üzleti élettel foglalkozom, és meglátjuk, mit hoz majd a jövő a magánélettel kapcsolatban. Egy biztos: Gyöngyivel úgy zártuk le, hogy jóban maradtunk" – árulta el Csaba.

A volt feleség is örül, hogy barátságban váltak el, és azt mondta, ő is nyitott egy új kapcsolatra. Drukkol volt férjének, hogy megtalálja élete párját. "És ez fordítva is igaz. Gyöngyi közel került hozzám, és szeretném, ha találna valakit maga mellé, akivel új fejezetet nyithatna az életében. Megérdemli, és biztos vagyok benne, hogy meg is lesz rá az esélye!" - mondta a volt férj.