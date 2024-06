Bikiniben mutatta meg magát a Házasság első látásra három szépsége

Az idei év egyik nagy nézettségi sikerét hozta a TV2-n a Házasság első látásra című párkapcsolati reality, amelyben párkapcsolati szakértők állítottak össze hat párost a műsorra jelentkező férfiakból és nőkből. A párosok a ceremónián, a házasságkötő előtt találkoztak először, pár perc után kimondták az igent, majd indult a hathetes kaland, egyfajta kísérlet. Lehet-e sikeres egy ilyen mesterségesen megtervezett párkapcsolat, egymásba szeret-e két ember, akiket mások válogattak össze, akiknek ráadásul kamera veszi szinte minden percüket? Gyöngyi, Hilda és Nelli kapcsolata nem sikerült, különböző okok miatt, de most együtt strandoltak, a férfiak nélkül:

Hatalmas nézettséggel ment áprilisban a Házasság első látásra című műsor, amivel ismét a TV2 fölényesen nyerte a nézettségi versenyt. A csatorna sem számított ekkora sikerre, de szinte azonnal be is jelentették, hogy biztosan lesz második évad a társkeresőből, ami nem meglepő, hiszen mindhárom kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is nézettebb volt legfőbb konkurensénél, mind a főcsatornákat, mind a teljes portfóliót vizsgálva.

A siker záloga ezúttal a Házasság első látásra című párkapcsolati reality volt, ami nemcsak a hónap, hanem az év legnézettebb műsora is eddig

- közölte korábban a TV2 Csoport. A március 18-án debütált műsor 1. évadának összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban, a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző a párkereső műsort választotta kora esti szórakozásnak.

