Sértődötten beszél Horváth Gréta az őt ért kritikákról, amiket a szétplasztikázott külseje miatt kap - videó

Horváth Grétát túlsúlyosként ismerhették meg az emberek, aki a TV2 nagysikerű kalandrealityjéből, az Ázsia Expresszből vált igazán ismertté, amit volt férjével, Meggyes Dáviddal együtt nyertek meg. Az ő házasságuk végének történetét szinte mindenki ismeri, nem volt szép a befejezés, ugyanis a Dancing with the Stars táncosnője, Stana Alexandra miatt érhetett véget. Amikor fény derült az igazságra, Horváth még a férfi ruháit is felgyújtotta, egyáltalán nem maradtak jó viszonyban.Azóta Horváth Grétára már rátalált a boldogság új párja oldalán, aki egy civil férfi, így nem is szeretne szerepelni a közösségi médiában.

Horváth Gréta a válást követően döntött úgy, hogy életmódváltásba kezd, amit egészségügyi állapota is indokolttá tett, azóta is tartja a formáját, bár egyesek szerint már túl soványra fogyott az elmúlt évek alatt. Az Ázsia Expressz egykori győztese most a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben reagál a rengeteg kritikára, amit a fogyása és a plasztikai műtéteti miatt kap szinte minden nap. Eddig tudatosan kerülte ezt a témát, de most úgy érezte, hogy nem bírja tovább, elege lett, hiszen korábban a túlsúlya miatt is kritizálták.

Horváth Gréta kissé sértődötten válaszolt a követői véleményére, mert úgy érzi, semmi sem elég jó nekik, amit csinál.

Az elmúlt két évben még ennyi abuzálást nem kaptam a külsőmmel kapcsolatban, mint ebben az időszakban.

Voltam "húsosabb", direkt írom így, mert már az is baj, ha magamat kövérnek merem hívni. Akkor szétszedtek, hogy kalácsképű, ronda, paraszt, tunya... volt minden" - magyarázta az Instagram-oldalán Horváth Gréta, akit ezek a szavak is motiváltak arra, hogy jobban figyeljen a külsejére.

Most azonban nem érti, hogy miért kapja folyton a kritikákat, és miért kap még többet, mint korábban. Azt viszont ő is belátta, hogy elsősorban a plasztikai műtétek miatt éri a legtöbb támadás, ő azonban azt állítja, hogy nem szerette volna ezeket letagadni.

Ha nem mondod el, az a baj, ha elmondod, az a baj.

Pedig mindenki őszinteséget vár az ismert emberektől. Ha megkapják, az is baj. Igazából elég fárasztó és elszomorító dolog" - mondta a videóban Horváth Gréta.