Megrázó élményeiről mesélt Hunyadi Donatella - videó

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, amivel az volt a célja, hogy jobban megismerjék az emberek, és ne csak ismert édesanyjáról azonosítsák. Ez jól sikerült neki, sokaknak okozott pozitív csalódást és sok követőt is szerzett, akik szívesen figyelik az életét a közösségi oldalán. A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik, fiatal kora ellenére már nagyon sikeres a szakmában, azonban vannak olyanok, akik még mindig Kiszel Tünde lányaként emlegetik őt, emellett pedig az interneten rengeteg támadást, kritikát kap a külseje miatt.

Felkerült egy interjú, amit rengetegen megnéztek, és minél többen megnézik annál több negatív komment jön.

Nem értettem miért írnak ilyeneket: távol állnak a szemei egymástól, milyen mély a hangja, miért ilyen mély a hangja, milyen az orra

- mesélte a fiatal lány, akit annyira megviselt a sok bántás, hogy majdnem depressziós lett.

Nekem is volt, amikor kicsit megingottam ebben az egészben, és majdnem elmentem egy ilyen depressziós irányba.

Hála Istennek annyira biztos családi hátterem van, és annyira tartom ezeket az elveket, ezt az értékrendet, hogy ez nem vitt el engem" - hangsúlyozta a modell, aki mellett az édesanyja mindig ott van, és rendszeresen támogatja őt.

Édesanyám mindig, mindent szeretettel próbált megoldani, hogy soha nem volt nálunk kiabálás.

Mindig leültünk egy asztalhoz, hozott két teát, és megértően, szeretettel mondta el, hogy ez miért nem jó - magyarázta a ZWorld podcast műsorban.

Bődi Dénes a legjobb barátja

Hunyadi Donatella Bődi Dénes oldalán mutatkozott be tavaly a Dancing with the Starsban. Habár többen azt állították, hogy a valóságban is egy párt alkotnak, a valóságban nagyon jó barátok, bármikor számíthatnak egymásra.

"Mi csak barátok vagyunk.

Szerintem ami a színpadon volt közöttünk, az az összhang, abból adódóan boronáltak minket össze.

Mi ezen mindig csak mosolyogtunk" - mesélte.

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes a kiesés után sem szakította meg egymással a kapcsolatot, folyamatosan beszélnek.