Így néz ki most bikiniben Sütő Enikő - kép

A napokban a hatvanévesen is szexi színésznő, Détár Enikő vetkőzött bikinire, így jelentkezett be közösségi oldalán a spanyol tengerpartról.

Napsütés, tenger... szeretem-napok. Péterem lepett meg a közös nyaralással. Igen, nagyon feltölt és hálás vagyok az együtt töltött pihenésért.

Ti is úgy érzitek, hogy bár a számláló lényegesen többet mutat, de belül, a lelketek megállt és jóval fiatalabb?" - tette fel a kérdést követőinek Détár, aki valóban kívülről is sokkal fiatalabbnak tűnik, egyáltalán nincs oka aggódni az életkora miatt, hiszen elképesztő formában van.

A színésznő után nem sokkal az egykori magyar modell, Sütő Enikő is megmutatta bájait egy biknis fotón, és egyértelmű, hogy nem fog rajta az idő, hiszen évek óta tartja a formáját. Ezért szinte minden évben meglepi követőit egy-egy nyári bikinis fotóval, amelyek jól mutatják, hogy már évek óta nem változik és egyáltalán nem tűnik 65 évesnek.

Sütő Enikő az 1970-es években az egyik legsikeresebb és legkeresettebb magyar modell volt, a legtöbb plakátról ő mosolygott az emberekre. Már több mint harminc éve nyitotta meg saját modelliskoláját, mely azóta is sikeresen működik. Mellette jogászként is dolgozott, most egy lakberendezéssel foglalkozó műsort vezet. Életének fontos része a sport és a megfelelő táplálkozás, melyre nagyon odafigyel és már nagyon régóta nem eszik húst, erre esküszik, ha kérdezik, hogyan tartja magát fiatalon.

Ha a papírra nézek, az az igazság, hogy nyugdíjas lettem. Ha a tükörbe nézek, akkor viszont nem látok összefüggést.

Nem gondolom, hogy ez az évszám bármilyen változást hozna. Nem foglalkozom olyannal, amire nincs ráhatásom. Arra van ráhatásom, hogy miként érzem magam a bőrömben, ez nem korfüggő. Élvezem ezt a részét az életemnek. Legalább harminc éve keresem az élet értelmét, és sok munkám van az elmúlt évtizedekben" - mondta korábban Sütő Enikő, amikor arról kérdezték, hogyan viszonyul a születésnapjához és az idő múlásához.