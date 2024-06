Ez aggasztja a súlyos beteg III. Károly királyt a legjobban, teljesen összetört miatta

Meghan Markle és férje, Harry herceg kapcsolata igencsak feszült a királyi családdal, emiatt két gyerekük – Archie herceg és Lilibet hercegnő – nagyon kevés időt töltenek az Egyesült Királyságban. Károly király szeretné, ha kapcsolatuk rendeződne, ezért is könyörög a párnak, hogy látogassák meg őt.

III.Károly király már nagyon régen nem látta unokáit, ezért már többször meghívta Harry herceg családját a Balmorali kastélyba, egy nyári vakációra, azonban Meghan Markle nem hajlandó őket az Egyesült Királyságba vinni. A herceg korábban a királyi család többi tagjához hasonlóan közfinanszírozott biztonsági védelemben részesült, azonban ez a védelem megszűnt. Négy évvel ezelőtt mondtak le a királyi kötelezettségeikről, és költöztek Kaliforniába. Harry és a királyi család többi magas rangú tagja között azóta is feszült a viszony. Különösen feltűnő ez a feszültség és elhidegülés Harry és bátyja, Vilmos trónörökös - az Egyesült Királyság majdani uralkodója - között.

A BBC egykori királyi tudósítója, Michael Cole úgy gondolja, hogy az uralkodó egyre szomorúbb, amiért több ezer kilométer választja őt el az unokáitól, és nem láthatja őket.

Olyan boldognak és elégedettnek tűnik, mint amilyennek már régen nem láttam.

Csak azt sajnálja, hogy nem látja Archie-t és Lilibet. Tudatában van annak, hogy az idő értékes, a király sajnálja, hogy nem lehet közelebb unokáihoz Archie herceghez és Lilibet hercegnőhöz.

Nem csak az a 5000 mérföld az, ami távol tartja az uralkodót a legfiatalabb unokáitól" - magyarázta.

Hozzátette, hogy a gyerekek csak párszor jártak az Egyesült Királyságban, és már nem olyan szoros a királyi családdal a kapcsolatuk, mint azelőtt - számolt be róla a Mirror.

Különleges kötelék köti össze a menyével

III. Károly király és Katalin hercegné között különleges kötelék van. Az uralkodó többször is megemlítette, hogy hálás a walesi hercegnének, és kiemelte, mennyire megbecsült tagja a családjuknak, akire mindig számíthat.

Június 15-én tartották a III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségét, a Trooping the Colour színpompás ceremóniát, ami 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Ezen Katalin is részt vett, és többször is szót váltottak, és mosolyogtak egymásra. A szakértők szerint láthatóan jól érezték magukat, nem feszengtek, sok közös pillanatuk is volt, ami csak tovább erősítette a kapcsolatukat.