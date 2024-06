Itt a TV2 sztárjának váratlan bejelentése

Mint írtuk korábban, 2020-ban tizennyolc sztárpárral indult a TV2 főzős vetélkedője, a Love Bistro, a fináléban Tücsi és Sofi, illetve Horváth Gréta éa Meggyes Dávid küzdöttek meg egymással. A párok három fogással készültek, a döntő három feladatából pedig kettőben jobban teljesítettek Tücsiék, így ők kapták Az év bisztrótulajdonosa címet és az ötmillió forintot. A győztes páros elmondta, hogy a díj a lakásuk dísze lesz, nagyon büszkék magukra és az elért eredményre, de Horváth Grétáék sem szomorkodtak.

Sofron István és Tücsi

Fotó: instagram.com/tucsiii

A páros már TV2-es műsorban is szerepelt, sokáig láthatták a nézők őket a Párharcban is. Most kiderült, hogy közös vállalkozásba fogtak, főzőműsort indítanak a neten. "Szerettünk volna egy közös időtöltést, ami igazán rólunk szól, egy helyet, ahol igazán együtt lehetünk, kikapcsolódhatunk és amolyan párterápia feelingje is van. Rájöttünk, hogy nekünk ez a hely nem más, mint a konyha" - írta a modell, akinek már 214 ezer követője van az Instagramon.



"Több mint 2 éve nyertük meg Sofival a TV2 páros főzőműsorát, amire azóta is úgy gondolunk, hogy rengeteget erősített a kapcsolatunkon. Sofi előtte is tevékenykedett a konyhában, de a műsor óta a legédesebb kis kukta, de gyakran előfordul az is, amikor sokáig dolgozom és tudja, hogy későn esek haza, akkor meglepnek Narával valami finomsággal" - olvasható a posztban (a több mint két éve valójában majdnem négy, 2020. szeptemberében nyertek a Love Bistróban).



"Szeretünk jókat enni, amik táplálóak egy sportolónak is, de az én egészségtudatos szemléletemhez is passzolnak. Ezért döntöttünk úgy, hogy hozunk nektek menő új egészséges recepteket, tartsatok velünk, ragadjátok meg a párotokat és forgassuk fel együtt a konyhát!" - lelkesedett.

Korábban elárulta, hogy viszonylag keveset vannak együtt: "Az elfoglaltságok mellett nagyon kevés idő jut kettőnkre. Próbálunk időt szakítani rá, de sokat dolgozunk, így ez nem egyszerű feladat. Ám reméljük, hogy ez a sok munka majd beérik."

