Jákob Zoltán a Nagy Ő után új szerepben látható - videó

Jákob Zoltán már bebizonyította, hogy üzletemberként, építőmérnökként és a Nagy Ő szívtiprójaként is megállja a helyét, most egy egészen új szerepben látható, melyről az Instagram-oldalán is beszámolt.

Vágólapra másolva!

A szépségiparban tevékenykedő üzletember, és építőmérnök a Forbes magazin szerint 43,2 milliárd forintra becsült vagyonával 2023-ban Magyarország 39. leggazdagabb embere volt, így nincs oka panaszra. A Nagy Őben próbált párt találni, azonban választottjával, Bettivel szakítottak, és azóta is szingli. A műsor által szerzett népszerűséget és a szereplést is nagyon élvezi, azóta sem tűnt el a rivaldafényből, hiszen közösségi oldalain nagyon aktív. Jákob Zoltán nemrég a párkereső reality után egy új szerepben is kipróbálta magát. Az Instagram-oldalán a Tények stúdiójából jelentkezett be, és bebizonyította, hogy híradósként is megállja a helyét. Ilyen lenne a napindító “CSUPAJÓ HÍREK”, ha én lennék a hírmondó - írta a videós bejegyzés alá, amit egyébként Erdélyi Mónika rögzített. Az üzletember teljesítménye a követői tetszését is elnyerte, így könnyen lehet, hogy hamarosan őt is láthatják majd a nézők a Tényekben. "Nem is olyan rossz" - írta az egyik követője. Gratulálok, ügyes vagy - fejezte ki elismerését egy másik. "Ez tényleg csodálatos volt" - jegyezte meg egy hölgy. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jákob Zoli 🕺 (@jakobzoli) által megosztott bejegyzés Akciófilmben illő jelenetben volt része Habár a szerelem eddig még nem talált rá, imádják őt a nők, azonban ami nemrég vele történt, azon még ő is meglepődött. Luxusautójával járta az utakat, azonban észrevette, hogy egy hölgy egyfolytában üldözte őt. Jákob Zoltán ezért úgy döntött, hogy félreáll a járművel, ekkor pedig hatalmas meglepetésben volt része. A nő elnézést kért, és elmondta, hogy mivel az egykori Nagy Ő rendszeresen segít rászoruló családokon, szeretné a nagylelkűségét megjutalmazni, és egy bögrét nyújtott át neki. Én Aszódról jöttem utánad és követtelek azért, mert ezt a bögrét neked hoztam, én csináltam. Azért, mert annyira kedves vagy mindenkivel, szerettelek volna megajándékozni én is" - magyarázta a hölgy. A bögrén a következő felirat olvasható: "Tudod, amikor mosolyogsz, az egész világ sokkal jobb hely, mint egyébként." Az ajándék láttán Jákob Zoltán meghatódott, és egy kávéfőzőgéppel hálálta meg a rajongója nagylelkűségét.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!