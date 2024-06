Jakupcsek Gabriella: Rossz úton jár az a nő, aki f.rkat növeszt magának

Jakupcsek Gabriella a mai társadalomról, a fiatalokról is elmondta a véleményét Lakatos Levente podcastjében, a Levente Klubjában, miközben az ötvenes éveikben járók ismerkedési szokásairól beszélt.

"Látom a baráti körömben a fiúknál meg a saját fiaimnál, hogy rettenetesen taszítóak tudnak lenni a nők. Ezt ki kell, hogy mondjam. Tehát

az a nő, aki f.rkat növeszt magának, az rossz úton jár.

És minden lehetséges segítséget megkap a társadalomtól, hogy ezt megtegye, ha akarja... A Tinderen a második kérdés, hogy holnap akarsz-e gyereket, de az első, hogy átjössz-e. Erről nekünk kell elbeszélgetnünk a lányainkkal!" – mondta Jakupcsek Gabriella arról, hogy mára a nők átvették az irányítást az ismerkedésnél, amitől teljesen átalakult a párkapcsolatok dinamikája is.

Szerintem a szereposztást kellene tisztázni az elején.

Ki mit csinál, és mit vár el a másiktól. Én is adok, én is kérek. Vannak dolgok, amikhez én nem nyúlok hozzá, mert férfidolognak tartom. Nem foglalkozom a kerékcserével, nem én akarom megszerelni a zárat, a koszos munkát ne én végezzem el, cserébe viszont nagyon klasszul ott vannak a dolgok, gondoskodom rólad, elmondom, hogy milyen gyógyszert vegyél be. Nagyon hiszek abban, hogy nem magad alá kell választani. Nagyon sokan esnek ebbe a hibába, főleg a férfiak, hogy gyenge nőket akarnak maguknak" – tette hozzá.

A műsorban szó esett a gyerekvállalásról és gyereknevelésről, azok karrier melletti lehetőségeiről is – a teljes beszélgetést meg tudja nézni alább.

"Mai vendégem visszatérő, és én ennek nagyon örülök. Témánk ezúttal a szerelem. Új könyve kapcsán látom ismét vendégül Jakupcsek Gabriellát. Tartalmas beszélgetés, az egyszer biztos!" – ajánlotta saját műsorát Lakatos Levente, akinek a YouTube-on már majdnem 175 ezer feliratkozója van, egyébként tavaly év végén a Farm VIP-ben is lehetett látni a TV2-n.