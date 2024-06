Falatnyi bikiniben, felülről fotózta formás melleit az egykori szépségkirálynő - képek

A 2021-es Miss Universe Hungary győztese, Jázmin Viktória még csak 22 éves, de többször is megunta már a modellkedést, és úgy döntött visszavonul. A modell más karriercélokat tűzött ki magának, már korábban is tett hasonló nyilatkozatott, először énekesnő, majd színésznő, vagy rendező szeretett volna lenni, de úgy tűnik, ez nem sikerült neki. Az utóbbi időben erről árulkodnak szexi fotói is, melyek újabb fotózásai során készültek róla.

Egyelőre még feldolgozásokat készítek, de már tervben vannak a saját dalok is. Szeretnék én magam is zenét szerezni, s a nagy álmom, hogy lemezlovas legyek.

Találtam egy bécsi iskolát, zenei producer-dj szakon szeretnék tanulni" - mondta korábban az egykori szépségkirálynő, aki azóta erről az álmáról egyáltalán nem beszélt, viszont egy filmforgatásról már elárult információkat.

Jázmin Viktória mégis visszatért a modellkedéshez

Fotó: Jázmin Viktória Instagram

"A múlt évben volt nekem egy ilyen, nem azt mondom, hogy szakadásom, de kicsit elegem lett a celebkedésből, a modellkedésből. Mindent, amit akartam 16-17 éves korom óta, abból elegem lett. Nem tudtam, hogy hova tovább, és lassan már ki kellett találnom...

Kialakult egy olyan dolog, hogy mivel én nagyon jól tudom beszélni a nyelveket, ez egy kinti cégnek nagyon jól jött. Most már ott tartunk, hogy az első filmemet készítem...

- magyarázta nemrég Jázmin Viktória, aki az első saját filmjét készítette egy külföldi cégnek, melynek ő volt a producere és rendezője is egyben, viszont azóta erről sem árult el további információkat.

Az Instagram-oldala alapján azonban nagyon úgy tűnik, mégis visszatért a modellkedéshez, hiszen újabb fotózásai hátterébe enged bepillantást nyerni a követőinek. Az egykori szépségkirálynő jelenleg Franciaországban, azon belül Cannes-ban tartózkodik, ahol modellmunkájából kifolyólag tartózkodik. Jázmin Viktória korábban sem volt szégyenlős típus, számtalanszor mutatta már meg magát hiányos öltözetben, akár meztelenül is. Most a francia tengerpartról jelentkezett, ahol egy extrém szabású, falatnyi fekete bikiniben fotózgatta magát, főleg formás melleit, melyet felülnézetből is megmutatott a követőinek, fotóit a linkre kattintva lehet megtekinteni.