Megszólalt egy bennfentes Jennifer Lopez és Ben Affleck nevetséges színjátékáról

Jennifer Lopez és Ben Affleck közel húsz év után találtak újra egymásra 2021-ben, és még ugyanebben az évben össze is házasodtak. Azonban most úgy tűnik, hogy másodszorra is válságba került a kapcsolatuk. Az erről szóló pletykák először május elején röppentek fel, bár ők mindent elkövetnek, hogy eloszlassák a kételyeket ezzel kapcsolatban, de nem sok sikerrel. Kiszivárgott, hogy Jennifer Lopez már új ingatlanokat nézeget férje, Affleck nélkül, akivel már külön is költöztek egymástól, a férfi pedig már a jegygyűrűjét sem hordja.

Habár többek szerint kapcsolatuk csupán színjáték, úgy tűnik, hogy Jennifer Lopezt sokkal megviseli, hogy férjével egyre közelebb kerülnek a váláshoz, mint Afflecket. Alig alszik, ugyanis minden energiájával azon van, hogy fent tartsa azt a nyilvánosság előtt, hogy minden rendben van.

Jon Peters, filmproducer is megszólalt a pár kapcsolatáról, aki szerint az énekes-színésznő egyre nehezebben viseli, hogy egyedül van.

Ő egy kapcsolatfüggő, nézd meg, milyen férfiakkal volt együtt.

Nem tud egyedül lenni. Mindig szüksége van egy férfira, soha nem töltött időt önmaga fejlesztésével, ez a probléma" - magyarázta a TMZ egyik műsorában.

Az ügyben Patti Stanger üzletasszony is megszólalt, aki szerint Lopez valószínűleg depressziós lesz, ha Afflecknek ismét lesz majd párja, és az is elképzelhető, hogy elzárkózik majd a férfiaktól - írja a Daily Mail.

Ben Affleck még mindig a volt feleségét szereti?

Az is bizonyítja, hogy feleségével megromlott a viszonya, hogy a színész egykori párjával, Jennifer Garnerrel kettesben töltötte a vasárnapi apák napját. A TMZ oldalán lesifotókat is lehet látni arról, amint Jennifer Garner egyedül, egyszerű ruházatban tartott a feljárón Ben Affleck háza felé, illetve arról, hogy a színész utána haza is vitte kocsival a színésznőt. Az őket fotózó riporter szerint három közös gyereküknek nyoma sem volt, így kérdés, hogy mi volt az oka vagy a célja az apák napi látogatásnak. Jennifer Lopez eközben nem feledkezett meg a férjéről, a Pearl Harbor – Égi háború című filmből származó fotójával köszöntötte Ben Afflecket, akit "a mi hősünknek" nevezett az apák napi posztban.