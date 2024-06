Vége Jennifer Lopez és Ben Affleck nevetséges színjátékának, kiderült az igazság

Mint ismert, Jennifer Lopez és Ben Affleck közel húsz év után, 2022-ben ismét egymásra találtak, nem sokkal a bejelentés után pedig titokban össze is házasodtak.bAzonban úgy tűnik, hogy kapcsolatuk másodszor is válságba került. Jennifer Lopez már új ingatlanokat nézeget férje, Affleck nélkül, akivel már külön is költöztek egymástól.

Az énekesnőt Los Angeles-i riporterek vették észre, amikor Beverly Hillsben nézett meg pár házat régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában. A pár egyik közeli ismerőse nemrég úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekednek. Ők viszont mindent elkövetnek, hogy eloszlassák a kételyeket ezzel kapcsolatban, de nem sok sikerrel. Habár többek szerint kapcsolatuk csupán színjáték, úgy tűnik, hogy most végleg vége lett a a sztárok házasságának.

A Page Six információi szerint Ben Affleck elvitte az összes holmiját a színésznővel közös lakásukból, a hatalmas luxusingatlant pedig együtt kívánják majd eladni. Ben Affleck saját bevallása szerint soha nem szerette a közös házukat, mert távol volt a gyerekeitől, míg Lopez úgy véli, hogy neki és két gyerekének túl nagy.

A férfiről nemrég egy lesifotó is felkerült az internetre, ahol éppen a Los Angelesben található irodáját hagyja el. Szemmel láthatóan rosszul néz ki, és mérges a színész. Többen is azt állítják, hogy már szakítottak, sőt már a válás is folyamatban van.

Ben Affleck looks stern leaving his office after moving his belongings from shared mansion with Jennifer Lopez https://t.co/N77XSnYexx pic.twitter.com/I7j59TCy2u — Page Six (@PageSix) June 29, 2024

A pár közös ismerőse is megszólalt az ügyben, aki szerint az énekes-színésznő próbálta megmenteni, amit lehetett, de hiába:

Jennynek elege lett, és tényleg megpróbálta, de nem tud többet tenni, nem lesz jobb, csak rosszabb

- mondta.

A válásukról szóló pletykákat egyik fel sem erősítette vagy cáfolta meg, az viszont sokatmondó, hogy Affleck nem hordja már a jegygyűrűjét, az apák napját pedig volt feleségével és közös gyerekeikkel töltötte.

Jennifer Lopez pedig gúnyt űzött férjéből, ugyanis az Instagram-oldalán megosztott egy bejegyzést "A mi hősünk. Boldog apák napját" - címmel, aminek érdekessége, hogy olyan fotót választott hozzá, ami a 2001-es Pearl Harbor című filmből van. Garner és Affleck az ominózus film forgatásán találkoztak először. Rosszul viseli, hogy férje az exével tölti a szabadidejét.