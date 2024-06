Kínos: senki nem kíváncsi Jennifer Lopez koncertjére

Jennifer Lopez mostanában inkább a magánéletével, mintsem a karrierjével került a címlapokra. Úgy tűnik, hogy másodszorra is válságba került Ben Affleckkel a kapcsolatuk, bár az utóbbi napokban mindent elkövetnek, hogy eloszlassák a kételyeket ezzel kapcsolatban, azonban eddig nem sok sikerrel.

Most azonban a turnéja miatt került kellemetlen helyzetbe. Bejelentette, hogy a Jen's Summer 2024 Tour 'THIS IS ME...LIVE' című koncertsorozata elmarad arra hivatkozva, hogy a családjával szeretne minél több időt tölteni, és pihenni.

Azonban a koncert körül már több probléma is akad, ugyanis messze nem fogyott el annyi jegy, mint amennyit remélt az énekesnő, egyre kevesebben kíváncsiak rá. A turnét ráadásul át is nevezték, azonban a jegyeladások száma ezzel sem nőtt meg, így kénytelen volt azt törölni, amit az oldalán osztott meg az énekesnő.

Hatalmas a szívfájdalmam és levert vagyok, amiatt, hogy cserben hagylak titeket.

Kérlek, tudd, hogy nem tenném, ha nem érezném, hogy ez feltétlenül szükséges. Ígérem, hogy kárpótolni foglak titeket és úgy együtt leszünk. Annyira szeretlek benneteket" - írta.

Jennifer Lopez képviselője cáfolja, hogy érdeklődés hiányában maradt el az esemény, többen viszont arra gondolnak, hogy a házassági válsága miatt hanyagolja a karrierjét az énekesnő - írja a Mirror.

Ben Affleck már a jegygyűrűjét sem hordja

Az első pletykák abból adódtak, hogy kiszivárgott, Jennifer Lopez már új ingatlanokat nézeget férje, Affleck nélkül, akivel állítólag már külön is költöztek egymástól. Az énekesnőt Los Angeles-i riporterek vették észre, amikor Beverly Hillsben nézett meg pár házat régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában. A pár egyik közeli ismerőse nemrég úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekednek, ráadásul amíg a férfi Los Angelesben forgat, addig Lopez New Yorkban dolgozik, ez az, ami sok konfliktust eredményez köztük az utóbbi időben.

A könyvelő című film második részének forgatásán Affleck igyekezett elbújni a kíváncsi lesifotósok elől, azonban az egyik nap érdekes dolgot örökítettek meg. A színész megpróbált gyorsan beszállni az autójába, látszódott rajta, hogy nagyon feszült, valamint szemmel láthatóan nem viseli már a jegygyűrűjét. Habár megpróbálta eltakarni a kezeit, a fotó sok mindent elárul.