Ezt gondolja valójában fia és a Stranger Things fiatal sztárjának házasságáról Jon Bon Jovi

A húszéves Millie Bobby Brown és a huszonkét éves Jake Bongiovi máus végén, a legnagyobb titokban házasodtak össze a tavaly áprilisi eljegyzésüket követően. Az esküvő szűkkörű volt, szinte semmit sem lehetett tudni róla. Valószínűleg közrejátszott az is, hogy sok támadás érte a nyilvánosság részéről a fiatal szerelmespárt, mert sokak szerint nagyon korai a házasságkötésük. A fiatal férj édesapja, Jon Bon Jovi korábban is kiállt már a fiatalok mellett, hiszen feleségével ő is hasonló módon ismerkedett meg, házasságuk mégis 35 éve töretlen és négy gyerekük született.

Jon Bon Jovi és felesége, Dorothea, akivel már a középiskolában egyámsba szerettek

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images North America / AFP

A rockzenész korábban szűkszavúan már nyilatkozott az esküvőről és fia kapcsolatáról, most azonban elmondta a valódi véleményét egy részletesebb nagy interjúban. A zenész elképesztőnek tartja, hogy leszármazottai, unokái elsősorban angolok lesznek, és eltűnik az olasz vérvonal, de ő ezt egyáltalán nem bánja, mert nagyon szereti az angolokat. Az örömapa arról is beszámolt, hogy hirtelen sok változás történt a családjukban, ugyanis két idősebbik fia megnősült, egyetlen lánya kezét pedig nemrég kérte meg a barátja.

Ez egy nagyon izgalmas időszak. A másik fiam (Jesse) is most nősült meg, így egyszerre két menyet üdvözölhetünk a családunkban.

Ha belegondolok, hogy ők viszik tovább apám, nagyapám és dédapám nevét... hűha!” - kezdte Jon Bon Jovi, aki nagyon izgatott a gyerekei felnőtté válását látva.

"Hirtelen a gyerekeim megházasodtak, aztán máris az unokákat emlegetik! Nincs még egy olyan fejezete az életemnek, amelyik ennyire messzire ment volna” - magyarázta a The Sunnak a rockzenész, aki kicsit sokkos állapotban van attól, milyen gyorsan történnek a dolgok. Ezenkívül kitért a zenéléssel kapcsolatos dolgokra is, beszélt a Bon Jovi zenekar egykori gitárosáról, Richie Samboráról is, valamint kilátásba helyzete, hogy szeretne valahogyan újra színpadra állni élő koncertet adni a közönségének.

Ezekszerint a rockzenész nagyon elégedett a magánéletével, a karrierjét illetően viszont most vannak kételyei, de igyekszik helyrehozni a zenekart. Jon Bon Jovi korábban is áradozva mesélt Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown esküvőjéről, őt sem zavarja, hogy mennyire fiatalon házasodtak össze.

Nagyszerűen érzik magukat, abszolút fantasztikusak. Nagyon szűk körű esküvő volt, a menyasszony csodaszép volt, és az az igazság, hogy Jake soha nem volt még ilyen boldog

- mondta korábban Jon Bon Jovi a The One Show-ban.