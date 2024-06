Rákos a Jonas Brothers tagja

A Jonas Brothers tagja csak utólag beszélt most arról, hogy egy rákos sejtet távolítottak el műtéti úton a homlokáról. Kevin Jonas a követőiknek most részletesen elmondta, hogy nemrég műtéten esett át, hogy eltávolítsanak egy rákos anyajegyet az arcáról. Az online közzétett videóban kifejtette, hogy egy „bazálsejtes karcinóma” (bazalióma) volt a homlokán, amit el kellett távolítani – írta meg az Independent.

Szóval ma eltávolítanak egy bazálsejtes karcinómát a fejemről!

– mondta a Jonas Brothers tagja.

"Igen, ez egy valódi kis bőrrákos »fickó«, ami most kezdett el nőni” – mondta az amerikai zenész. "És most meg kell műteni, hogy eltávolítsák. Szóval, itt is vagyunk" - magyarázta.

Miután a műtétet elvégezték, újra megszólalt:

Most itt az ideje, hogy meggyógyuljak és hazamenjek. Mindenképpen nézessétek meg azokat az anyajegyeket ti is!

” – írta Instagramján a zenész.

Nagyon gyakori a bazálsejtes karcinóma

A bazálsejtes karcinóma leginkább a napnak kitett bőrfelületeken, például a fejen és a nyakon fordul elő. A Skin Cancer Alapítvány úgy kommentálta a sztár posztját, hogy egyrészt nagyon sajnálják, hogy beteg lett, másrészt köszönik, hogy ennyi ember figyelmét felhívta a bőrrák ezen fajtájára, és a korai felismerés fontosságára. "A legjobbakat kívánjuk neked a gyógyulásodhoz”- írták a kommentek között a zenésznek.

Az alapítvány szerint a bazálsejtes karcinóma jegyei "úgy nézhetnek ki, mint nyílt sebek, vörös foltok, rózsaszínű kinövések, fényes dudorok vagy hegek, illetve enyhén megemelkedett, görbült szélekkel és/vagy központi bemélyedéssel rendelkező kinövések." Mivel ezek lassan nőnek, a bazálsejtes karcinóma a bőrrák legjobban gyógyítható formája, és korai felismerés esetén „minimális kárt” okoz csak.