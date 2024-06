Meztelennek tűnő, igénytelen ruhában mutogatja magát Justin Bieber terhes felesége - képek

Mint írtuk, első gyerekét várja a fiatal sztárpár, Justin Bieber és Hailey Bieber, akik 2018 óta alkotnak egy párt. Biber és felesége nem túl romantikus körülmények között jöttek össze, ugyanis az énekes előtte Selena Gomezzel járt, akinek rajongói sokáig megkeserítették a pár életét, és még fenyegették is a modellt, hiszen őt okolták Gomez rossz lelkiállapota miatt. A botrányhoz volt némi köze az énekesnőnek is, aki sokáig átverve érezte magát exbarátja miatt, hiszen kapcsolatukat követően nagyon hamar elvette Hailey Baldwint, aki a színész Stephen Baldwin lánya.

Bár a házaspár jó ideig titkolta Hailey terhességét, de mióta közölték a hírt, hogy bővül a családjuk, a modell egyre merészebb szettekben mutogatja növekedő terhes hasát, azonban azt nem lehet pontosan tudni, hogy hanyadik hónapban járhat, erről és a baba neméről sem árultak el további információkat.

A modell azóta egyre többször beszél arról is, hogyan viseli a várandósságot, nemrég elárulta, hogy megváltoztak az étkezési szokásai: rengeteg tojássalátát eszik savanyúsággal és csípős szósszal, ami tudja, hogy első hallásra furcsán hangzik, de mégis arra kérte az embereket, hogy ne ítélkezzenek, amiért ilyen egészségtelennek tűnő ételeket kíván.

Úgy látszik, egyre jobban érvezi, hogy édesanya lesz és azt is, hogy változik a teste, amit korábban is imádott mutogatni hiányos öltözetben. Most azonban sikerült rosszul választania, ugyanis elég igénytelen megjelenéssel lépett utcára a modell, aki egy meztelennek tűnő csipkeoverált húzott magára egy túlméretezett bőrkabáttal, ami a nyári melegben már önmagában is indokolatlan. Sokan meg is jegyezték, hogy terhesen nem túl okos döntés ilyen ruhákban mászkálni, főleg a szűk overálba beleerőltetni magát, ami nyomhatja a hasát is.

Hailey Bieber mögött feltűnt férje is, aki szinte felismerhetetlen a képeken, hiszen feleségén, és saját magán is túltett, amikor úgy döntött, hogy fehér zokint és sötét szandált vesz fel, amihez egy bő szárú, fehér melegítőnadrágot, világosbarna kötött pulcsit és egy narancssárga baseballsapkát választott, amivel meg is botránkoztatta az embereket, akik nem kímélték őt a kommentekkel - írja a Just Jared.