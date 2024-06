Váratlan dolog történt Justin Timberlake rendőrségi fotójával

Justin Timberlake friss rendőrségi fotójából hamar mém lett, az énekes ugyanis kifejezéstelen arccal, véreres szemmel, üveges tekintettel nézett a kamerába. Erről a képről van szó, amelyet a New York állambeli Sag Harbor rendőrsége tett közzé:

Justin Timberlake rendőrségi fotója

Fotó: Getty Images via AFP/2024 Sag Harbor Police Department / Getty Images via AFP/2024 Sag Harbor Police Department

A fotó annyira tetszett sokaknak, hogy többen üzletet is szimatoltak benne, és elkezdték különféle termékekre nyomtatni. Az internetes áruházakban sorra tűntek fel a napokban a képpel illusztrált feliratos pólók, amelyek olyasmiket üzentek, hogy "újra divatba hozom a szalonspiccet" vagy "mama, szerelmes vagyok egy bűnözőbe":

Pólók Justin Timberlake rendőrségi fotójával

Fotó: Etsy/TMZ / Etsy/TMZ

A fotó közben bögréken, sőt felespoharakon is megjelent, de olyan is volt, aki Justin Timberlake sírós, szakítós dalával (Cry Me a River) viccelődött a kép mellett:

További termékek Justin Timberlake rendőrségi fotójával

Fotó: Etsy/TMZ / Etsy/TMZ

Miért tartóztatták le Justin Timberlake-et?

Mint írtuk, Justin Timberlake-et ittas vezetés miatt tartóztatták le a hét elején Sag Harborben: az énekes valamivel éjfél után indult haza egy hotelből, és szinte azonnal áthajtott egy stoptáblás kereszteződésen – ami felkeltette a rendőrök figyelmét. A TMZ akkori információi szerint Justin Timberlake nem volt hajlandó alávetni magát a józansági tesztnek (miközben a beszéde lelassult, és alkoholtól bűzlött), ezért vitték be.

A lap arról is írt, hogy az énekes barátai egyből megjelentek az igazoltatásnál, és próbálták lebeszélni a rendőröket az intézkedésről, Justin Timberlake-et azonban így is bilincsben vitték el. Egy ismerőse először úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy egyszerű közlekedési kihágásról volt szó, a rendőrség viszont azt a tájékoztatást adta, hogy csupán emiatt nem állították volna elő az énekest.

Azóta Justin Timberlake ügyvédje is megszólalt: "Alig várjuk, hogy megvédhessük Mr. Timberlake-et a vádakkal szemben. Sok mondanivalója lesz majd a megfelelő időben" – mondta Edward Burke Jr. a védencéről, akinek június 26-án kell majd bíróság elé állnia.