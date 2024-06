Perverz üzenetekkel és szexvideókkal zaklathatta az alkalmazottját Kanye West

Szexuális zaklatással és szerződésszegéssel vádolja Kanye Westet egy Lauren Pisciotta nevű nő, aki azt állítja, hogy a rapper nemcsak perverz üzeneteket és szexvideókat küldözgetett neki a munkakapcsolatuk során, de több millió dollárral is tartozik neki.

A bírósági dokumentumok szerint Kanye West 2021-ben még az asszisztenseként alkalmazta Lauren Pisciottát saját divatcége, a Yeezy munkaügyeihez, majd a nő a Donda című lemezen is közreműködési lehetőséget kapott – miközben Kanye West állítólag évi egymillió dollárt ajánlott neki, ha törli az OnlyFans-profilját. Egy óriási mellű modellről van ugyanis szó, aki egyébként hasonló típus, mint Kim Kardashian vagy Bianca Censori, nem véletlenül akarhatta megszerezni magának Kanye West.

Lauren Pisciotta egyik bikinis fotója az Instagramról:

Fotó: Instagram/Lauren Pisciotta

Kanye West állítólag több üzenetet küldött Lauren Pisciottának, amelyekben mind azt részletezte, hogy mit csinálna vele az ágyban, miközben a nő szerint a telefonbeszélgetéseik alatt is előfordult, hogy maszturbált – amire mindig fel is hívta a figyelmet. A rapper több alkalommal állítólag fotókat és videókat is küldött magáról, amelyek közül legalább kettőben egy másik modellel volt látható szex közben.

Kanye West az egyik cégében még vezető pozíciót is adott a nőnek, de többszöri elutasítás után 2022-ben kirúgta – legalábbis ez Lauren Pisciotta verziója. A korábbi alkalmazott azt állítja, hogy Kanye West végkielégítésként hárommillió dollárt ígért neki, ezzel azonban a mai napig tartozik.

Nem ez Kanye West első peres ügye

Kanye West egyelőre nem szólalt meg az üggyel kapcsolatban, de korántsem ez egyébként az első peres ügye: korábban egy magyar származású alkalmazottja is a bírósághoz fordult miatta, miközben például Presser Gáborral is perben állt a Gyöngyhajú lány részleteinek engedély nélküli felhasználása miatt.

Kanye Westet emellett lesifotós éppúgy perelte már, mint egy videoklipje szereplője vagy épp a Gap, a rapper képtelen cselekedeteinek és ötleteinek azonban ez nem szabott soha gátat.