Itt van Kanye West válasza a szexuális zaklatási vádakra

Kanye West jogi képviselőjén keresztül reagált a szexuális zaklatás vádjára: volt alkalmazottja, Lauren Pisciotta állításait "alaptalannak tartja", sőt zsarolás vádjával vissza is pereli a nőt.

Kanye West

Fotó: AFP / AFP

A rapper emellett azt állítja, éppen ő volt az, aki elutasította a nő szexuális közeledését, szerinte az ennek eredményeképp fordult a bírósághoz. Kanye West szerint volt alkalmazottja "buja és zavaró viselkedéssel" kényszerített ki magának pénzt és anyagi javakat, köztük dizájner táskákat és egy Lamborghinit.

A Kanye West jogi csapata által kiadott közlemény kitér arra, hogy Lauren Pisciotta egyszerűen nem volt képzett, és indokolatlanul magas fizetést követelt – végül emiatt rúgták ki, nem pedig azért, mert visszautasította Kanye West közeledését, ahogy ő állítja. A nő ezután állítólag még 60 millió dollárra is próbálta megzsarolni korábbi munkaadóját.

Lauren Pisciotta verziója

Mint írtuk, Lauren Pisciotta ezzel szemben azt állítja, hogy Kanye West perverz üzeneteket és szexvideókat küldözgetett neki a munkakapcsolatuk során, emellett pedig több millió dollárral is tartozik neki.

Kanye West állítólag több üzenetet küldött Lauren Pisciottának, amelyekben mind azt részletezte, hogy mit csinálna vele az ágyban, miközben a nő szerint a telefonbeszélgetéseik alatt is előfordult, hogy maszturbált – amire mindig fel is hívta a figyelmet. A rapper több alkalommal állítólag fotókat és videókat is küldött magáról, amelyek közül legalább kettőben egy másik modellel volt látható szex közben.

Kanye West az egyik cégében még vezető pozíciót is adott a nőnek, de többszöri elutasítás után 2022-ben kirúgta – legalábbis ez Lauren Pisciotta verziója. A korábbi alkalmazott azt állítja, hogy Kanye West végkielégítésként hárommillió dollárt ígért neki, ezzel azonban a mai napig tartozik.

Ki az a Lauren Pisciotta?

A bírósági dokumentumok szerint Kanye West 2021-ben még az asszisztenseként alkalmazta Lauren Pisciottát saját divatcége, a Yeezy munkaügyeihez, majd a nő a Donda című lemezen is közreműködési lehetőséget kapott – miközben Kanye West állítólag évi egymillió dollárt ajánlott neki, ha törli az OnlyFans-profilját. Egy óriási mellű modellről van ugyanis szó, aki egyébként hasonló típus, mint Kim Kardashian vagy Bianca Censori, nem hihetetlen az a verzió sem, hogy Kanye West mindenáron meg akarta szerezni magának.