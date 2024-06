Szörnyen kellemetlen helyzetbe került Kárpáti Rebeka egy elegáns rendezvényen

Kárpáti Rebeka a ruhamárkája egyik darabjában érkezett egy esti partira, igazán csinosan, de elárulta, hogy a napja nem alakult éppen felhőtlenül. A fiatal üzletasszony az egész napos rohanásban egy szerencsétlen véletlen folytán kiszakította a ruháját, de a sok teendője miatt már nem volt ideje átöltözni.

Egy kerítés szakította szét a ruháját

A Borsnak elmondta, hogy pontosan mi történt vele és hogyan tudta megoldani a helyzetet.

Most be kellett vetnem egy divattrükköt, ugyanis, Murphy törvénye, hogy amikor egész nap eseményekre kell menni, munkába meg ilyesmik, akkor akad bele egy kerítésbe a ruhám és szakad ki.

Úgyhogy most egy biztosítótűvel oldottam meg a szakadást" - mondta.

A modell azt is elárulta, hogy a három esemény és a munka mellett aznap reggel Szlovákiában is járt, sőt még egy egyelőre titkos egyetemi felvételin is részt vett, így nem is csoda, hogy a ruhája nem bírta a strapát.

Kárpáti Rebeka nehezen találta meg a stílusát

A lapnak most arról is beszélt, hogy korábban, még jóval saját ruhamárkája előtt, nem volt ilyen letisztult és elegáns a stílusa, nagyon sokáig kereste önmagát és azokat a darabokat, melyekben jól érzi magát. Ma már nagyon is otthon van a divatban, de elárult néhány olyan botlást, amit ma már szívesen elfelejtene.

„Amikor még tinikoromban alakult a stílusom, akkor még hordtam olyan trapézgatyákat, amik lelógtak a földre és már letapostam a sarkammal őket. Azokról akkor azt gondoltam, hogy milyen vagány meg menő, de mai fejjel már biztosan nem venném fel őket” – vallotta be a csinos színésznő.

Sőt volt egy olyan övem is, amit a nyugati aluljáróban vettem valami árusnál, és ilyen köves volt, fehér, dollárjel volt rajta és még pörgetni is lehetett. Azt akkor szintén nem éreztem kínosnak, de visszatekintve már biztos nem hordanám.

- mondta.