A testbeszédszakértő leleplezte: ilyen a kapcsolat Katalin hercegné és III. Károly király között

Június 15-én tartották a III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségét, a Trooping the Colour színpompás ceremóniát, ami 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Károly király második alkalommal vett részt uralkodóként az eseményen, azonban a figyelem középpontjában mégsem ő, hanem Katalin hercegné volt, aki év elején súlyos hasi műtéten esett át, majd egy videóüzenetben tudatta, hogy rákos beteg.

A megjelenése sokáig bizonytalan volt, sőt olykor úgy tűnt, hogy egyáltalán nem vesz részt az ünnepségen, azonban szombaton minden kétséget eloszlatott. A díszszemle után a királyi család többi tagjával közösön köszöntötték az embereket a Buckingham-palota erkélyéről, erről pedig videófelvétel és fotó is készült, melyet testbeszéd-szakértők elemeztek.

Kiderült, hogy Katalin hercegné és III. Károly király többször is szót váltottak, és mosolyogtak egymásra. A szakértők szerint láthatóan jól érezték magukat, nem feszengtek, sok közös pillanatuk is volt, ami csak tovább erősítette a kapcsolatukat.

III. Károly király és Katalin hercegné között különleges kötelék van. Az uralkodó többször is megemlítette, hogy hálás a walesi hercegnének, és kiemelte, mennyire megbecsült tagja a családjuknak, akire mindig számíthat.

Az uralkodó az utóbbi hetekben már visszatért a nyilvánosság elé, azonban Katalin hercegnének még jelenleg is kezeléseken kell átesnie.

Péntek esti újabb tájékoztatásában Katalin úgy fogalmazott: kezelése jól halad, de nincs még túl a betegségen, és a gyógykezelés várhatóan további néhány hónapig eltart. Reméli, hogy a nyár folyamán néhány további nyilvános eseményen is részt vehet - írja a Daily Express.

Kamilla királyné aggódik

A Buckingham-palota szerint a király továbbra is teljes mértékben pozitív a kezelésével kapcsolatban. Nyilvános elfoglaltságaihoz nemég tért vissza, ezt pedig felesége, Kamilla királyné nem nézi jó szemel. Kamilla a Queen's Reading Room Irodalmi Fesztiválon egy íróval, Lee Childdal beszélgetett, akinek azt is elárulta, hogy hogy van most a férje.