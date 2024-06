Kiderült, visszatér-e a rákbeteg Katalin hercegné

Ez az év nem kedvez a brit királyi család számára, ugyanis miután III. Károly király bejelentette, hogy daganattal küzd, nem sokkal később fiának felesége, Katalin hercegné is elismerte a rákbetegségét.

Januárban komoly hasi műtéten estem át Londonban, és akkor még nem diagnosztizáltak rákkal. A műtét sikeres volt. A műtétet követő vizsgálatok azonban kimutatták a rákot.

Az orvoscsoportom ezért azt tanácsolta, hogy egy megelőző kemoterápiás kezelésnek vessem alá magam, és most ennek a kezelésnek a korai szakaszában vagyok. Időbe telt, mire felépültem a nagy műtétből, ez is kellett ahhoz, hogy elkezdhessük a kezelést. Ami pedig hihetetlen nagy kihívás volt, hogy mindent a lehető legnormálisabb módon elmagyarázzunk Györgynek, Saroltának és Lajosnak, és megnyugtassuk őket, hogy rendbe fogok jönni" - magyarázta akkor Kate Middleton, aki most a gyógyulásra koncentrál, azoban sokan találgatják, vajon mikor térhet vissza a királyi családdal kapcsolatos kötelességeit intézni.

Nemrég egy névtelen forrás azt állította, hogy a háromgyermekes anyuka talán soha nem tér már vissza abban a szerepben, amelyben az emberek korábban látták, most egy másik szakértő megcáfolta ezeket az állításokat. Többen is elmondták a hírrel kapcsolatban, hogy nem kell bedőlni az előző állításnak, ugyanis a 42 éves hercegné, aki a brit trónörökös felesége, mindig is elkötelezett marad a királyi szolgálat iránt.

Kate rákos megbetegedéssel küzd, így teljesen érthető, hogy egyelőre kikerült a képből. Azonban nincs kétségem afelől, hogy Kate egyszer visszatér a közéletbe, amint meggyőződött arról, hogy mindent megtett, amit az orvosai mondtak neki, hogy legyőzze a betegségét.

Kate-nek mindene a családja, de a hazája iránti kötelesség is éppolyan fontos számára... Teljesen tisztában van a szerepekkel, amelyeket walesi hercegnőként, leendő királynőként, egy leendő király feleségeként, és egy leendő uralkodó édesanyjaként teljesítenie kell. Kate nem azért töltött tíz évet azzal, hogy várjon a hercegére, hogy végül visszahúzódjon az árnyékba"- mondta a Foxs Newsnak Christopher Andersen.