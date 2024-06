Kate Winslet végre elmondta az igazságot Leonardo DiCaprio csókjáról

Ma már kevés olyan ember van, aki ne ismerné az 1997-ben bemutatott amerikai romantikus filmdrámát és katasztrófafilmet James Cameron rendezésében. 1998-ban tizennégy Oscar-díjra jelölték a filmet, amiből tizenegyet nyert el, köztük a legjobb filmnek járó díjat is.

A két főszereplő, Kata Winslet és Leonardo DiCaprio a filmvásznon több romantikus és intim jelenetet is megélnek, amiről most először beszélt a színésznő. A híres naplementés csókjelenet a hajó elejében, azonban nem úgy zajlott, ahogyan azt a rajongók gondolják.

A világon minden lány azt akarta, hogy Leonardo DiCaprio megcsókolja őt, azonban a valóság már kevésbé volt ilyen romantikus.

A csókjelenetet többször is felvettük, azonban ki voltam sminkelve, a stáb pedig egyfolytában ellenőrizte, hogy minden rendben van-e. A felvétel végén Leo úgy nézett ki, mintha csokit evett volna, ugyanis a sminkem és a rúzsom teljesen elkenődött, és ő is olyan lett.

Nagy káosz volt, arra emlékszem

- emlékezett vissza.

"Leo nem tudta abbahagyni a nevetést, és körülbelül négyszer kellett újravenni a jelenetet, mert a rendező egy nagyon különleges hátteret akart, a naplemente helyzete pedig mindig változott" - mesélte.

Hozzátette, hogy a sminkes és a fodrász nem volt mindig velük, így voltak olyan pillanatok, mikor saját magának kellett megigazítania a sminkjét és a haját is. Úgy érzi, hogy rengeteg mindent adott neki a film, amely még most is, közel harminc év után is rendkívüli - írja a The Hollywood Reporter.

Szextippeket cserélgettek

Kate Winslet még korábban elárulta, hogy a Titanic forgatásán annyira jóban voltak Leonardo DiCaprióval, hogy szabadidejükben szextippeket cserélgettek a színész lakókocsijában.

"Nagyon személyes dolgokról beszéltünk, tanácsot kértünk a másiktól.

Nem mondanám, hogy összevetettük a jegyzeteinket, de mondtunk olyasmit, hogy ezt nem így kell, hanem úgy.

A tanácsai beváltak, és úgy tudom, az enyémek is - mondta Winslet a filmbeli partnerével való bensőséges barátságáról.

A filmbeli szexjelenetükről ezt mondta az interjúban: