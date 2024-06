A legrövidebb farmersortjából kilógó fenekét fotóztatta Katy Perry - képek

Katy Perry valószínűleg nagy örömet okozna a hallgatóságnak, ha végre egy új albummal jelentkezne, ugyanis a legutóbbi nagyobb stúdióalbuma 2020-ban jelent meg. A 39 éves énekesnőt az utóbbi időben leköti a család, párja, Orlando Bloom, akivel 2019-óta él együtt és közös kislányuk, Daisy. Ezenkívül tévés munkája is van, hiszen az American Idol tehetségkutató tizenhatodik évada óta, 2018-tól állandó zsűritagként szerepel.

Katy Perry előszeretettel mutogatja magát a videoklipekben is

Fotó: YouTube/Katy Perry

Perry legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, a magamutogatáson kívül, hogy saját édesanyját is átverte, amikor mesterséges intelligencia által létrehozott fotókat osztott meg magáról az Instagram-oldalán, ami szerint ott volt a a 2024-es Met-gálán, és csodás ruhát viselt. Még az énekenső anyukája is megdicsérte, hogy mennyire gyönyörű volt, és nem is tudta, hogy ott lesz a rendezvényen, majd Katy Perry figyelmeztette, hogy ne hagyja magát átverni, mert a fotók csak hamisítványok. Bár már a bejegyzésben is egyértelműen fogalmazott, mégis sokan úgy gondolták, részt vett a gálán.

Nem jutottam el a MET-re, mert dolgoznom kellett

- írta a hamis fotók mellé az énekesnő, aki végül nagy örömet is okozott követőinek, ugyanis mutatott egy felvételt magáról, melyen egy stúdióból jelentkezett, ahol feltehetőleg már az új albumán vagy új zenéken dolgozik, de ezt egyelőre nem erősítette meg senkinek.

A 39 éves Katy Perry egyébként elképesztő formában van, az utóbbi időben ezt előszeretettel meg is mutatja, és rengeteg szexi fotót mutat magáról a közösségi oldalain. A legújabbakon mintha egy raktárból jelentkezett volna, viszont elég merész szettet választott a fotózáshoz. Perry egy extrém rövid farmersortot, egy hozzáillő dzsekit és szintén nagyon rövid, átlátszó felsőt viselt, mely alól a fekete melltartója teljesen kilátszódott. Több fotót is mutatott a szettről, így minden oldalról meg lehetett vizsgálni az énekesnő bájait, főleg a farmersortból kilógó fenekét, melyet hatalmas terpeszben is megmutatott az Instagram-oldalán.

