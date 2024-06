Nem vett melltartót a teljesen nyitott kabát alá Katy Perry, kilátszott mindene - képek

Mint írtuk, hamarosan új albummal tér vissza a kétezres évek egyik legkedveltebb énekesnője, Katy Perry, aki extrém magamutogató stílusra váltott az elmúlt időben. Sokan úgy gondolják, hogy csak kétségbeesetten próbálja felhívni magára a figyelmet, de egyáltalán nem ízléses, hogy anyaként így viselkedik. Akadnak jó páran, akiknek ellenkező a véleménye, és kifejezetten tetszik nekik, hogy Perry ennyire magabiztos, és nem fél megmutatni magát, hiszen egyáltalán nincs takargatnivalója, remek formában van.

A 39 éves énekesnő a Párizsi Divathéten jelent meg nemrég extrém ruhájában, mely alatt teljesen meztelen volt, és csak a ruha kemény anyaga akadályozta meg, hogy kínos pillanatokat éljen át, amikor vonult a vörös szőnyegen. Aki azt gondolta, hogy ezt már nem tudja túlszárnyalni, az tévedett, ugyanis ma egy divatbemutatóra érkezett egy elképesztően merész öltözetben, bár nem vitte túlzásba a választását. Katy Perry a legutóbbi szettel talán kissé mellényúlt, ugyanis ikább igénytelen, mint szexi, ugyanis csak egy szakadt leggingset és egy hatalmas bundát húzott magára, ami alá nem vett fel semmit, így kilógtak alóla meztelen mellei. A képek láttán csak a szerencsén múlt, hogy nem látszódtak ki a teljesen fedetlen keblei - írja a Just Jared.

A képek között lapozhat:

Új kezdet

Az énekesnő meglepően szexi stílusra váltott a visszatéréséhez, bár sosem volt szemérmes típus, egyre többször mutogatja magát hiányos öltözetben. Mindenki úgy gondolja, hogy ez teljesen új kezdet számára, ezzel ő maga is egyetért, hiszen hamarosan megjelenő új kislemezével,a "Woman's World"-el, azaz a Női világ című dallal kezdődik el számáraaz új fejezet az életében és karrierjében. Az album népszerűsítéséhez is merész szettet választott, ugyanis falatnyi lyukacsos bugyiban és melltartóban pózolt a kamerának, melyből félig kilógott az énekesnő melle. Nem meglepő, hiszen már korábban is feltűnő öltözködésével hívta fel magára a figyelmet, és úgy tűnik, ezt folytatja is, hiszen legújabb videójában egy kilógó tangában és egy haspólóban mutogatja magát.