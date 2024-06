Kilógó tangában, haspólóban riszálja magát Katy Perry - videó

Elképesztő formában van Katy Perry, aki családja miatt hosszabb időre eltűnt a zeneiparból, hiszen kislányára koncentrált. A legutóbbi stúdióalbuma 2020-ban jelent meg, mivel lekötötte családja és párja, Orlando Bloom, akivel 2019-óta él együtt és született egy közös kislányuk, Daisy. Ezenkívül tévés munkája is van, hiszen az American Idol tehetségkutató tizenhatodik évada óta, 2018-tól állandó zsűritagként szerepel.

Most úgy tűnik, hogy újult erővel tér vissza, legalábbis legújabb fotója is erre enged következtetni, hiszen elképesztő szexi fotóval tudatta, hogy hamarosan érkeznek az új dalok. Ezzel egy teljesen új fejezet kezdődik a 39 éves énekesnő számára, aki meglepően szexi stílusra váltott, bár sosem volt szemérmes típus. Az utóbbi időben is egyre többet mutogatja magát, valószínűleg így akarta magára felhívni a figyelmet a visszatérése előtt.

Perry maga is új korszaknak nevezte a mostani időszakát, ami a legújabb kislemezével, a "Woman's World"-el, azaz a Női világ című dallal kezdődik el számára. Az album népszerűsítéséhez merész szettet választott, ugyanis falatnyi lyukacsos bugyiban és melltartóban pózolt a kamerának, melyből félig kilógott az énekesnő melle. Nem meglepő, hiszen már korábban is feltűnő öltözködésével hívta fel magára a figyelmet, és úgy tűnik, ezt folytatja is, hiszen legújabb videójában egy kilógó tangában és egy haspólóban mutogatja magát, ezzel is az új dalára hívja fel a figyelmet, amire táncolni is kezd az Instagram-bejegyzésében.

A hallgatóság már nagyon várta, hogy új dalokkal jelentkezzen az énekesnő, akitől már sokszor kérdezték, mikorra várható az album. Perry komolyan vette a dolgot, ugyanis az idei MET-gálán sem jelent meg, hiszen már akkor is a stúdióban dolgozott, hogy minél előbb meglepje rajongóit.

Nem jutottam el a MET-re, mert dolgoznom kellett

- írta korábbi bejegyzésében a nagy port kavart hamis fotók mellé az énekesnő, aki mesterséges intelligencia által készített fotókat osztott meg magáról, mellyel még saját édesanyját is sikerült megtévesztenie, hiába írta ki, hogy nem vett részt az eseményen. A lapozható galériában azonban volt egy valód felvétel is, melyen Katy Perry már a stúdióból jelentkezett, ahol már a hamarosan megjelenő új albumán dolgozott.