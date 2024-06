Meztelen mellét mutogatja Kecskés Enikő - fotó

Kecskés Enikő az Instagramon mutatott magáról egy szexi fotót, amelyen nyitott ruhában, melltartó nélkül, szinte félmeztelenül látható. A bejegyzését már több ezren kedvelték, nézze meg ön is!

Kecskés Enikő legújabb posztja az Instagramról:

Mint a kísérőszövegből kiderült, az Ázsia Expresszben is látott modell a fotóval saját divatmárkáját, a Concept of June-t reklámozta, amelyről korábban így írt: "Fogadjátok szeretettel az új márkámat! Ma van a 27. születésnapom, a legnehezebb évemet hagyom hátra, és valahogy az élet úgy alakította a dolgokat, hogy mostanra állt össze valami, ami az enyém, amit szeretek és amire büszke vagyok".

Mi a helyzet T. Dannyvel?

Kecskés Enikőnek azért is lehetett nehéz éve, mert szakítottak T. Dannyvel – mostanra azonban egyre több jel utal arra, hogy kibékültek, ismét összejöttek.

A modell és T. Danny először két egymás utáni éjszakán is ugyanarról a helyszínről posztoltak (egy alkalommal például mindketten az operaházban tartózkodtak), aztán Kecskés Enikő az említett születésnapján is gyönyörű virágcsokrot kapott, amit az internetezők egy része a békülés bizonyítékának vélt.

Sokáig titkolták a kapcsolatukat

Kecskés Enikő és a Zsákbamacska műsorvezetője sokáig titkolták a kapcsolatukat, de aztán a T. Danny nagykoncertjéről szóló dokumentumfilmből már egyből az derült ki, hogy együtt is élnek, még csókolóztak is a kamerák előtt.

Kecskés Enikő aztán a Dancing with the Stars felvételein is rendre megjelent, miközben T. Danny a döntőig menetelt, harmadikként estek ki Lissák Laurával. A műsor felvételének szüneteiben gyakran lehetett látni, hogy T. Danny és Kecskés Enikő ölelkeznek, fotók is készültek róluk.

A szerelem megvan, a lány nincs"

– mondta már a szakítás után T. Danny a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, mint kiderült, Kecskés Enikővel volt az első komolyabb kapcsolata. Nem csoda, hogy nehezen tudja elengedni a lányt, akivel a szakításukról dalszövegeket is írt – ez azonban nem esett jól a modellnek.

"Ez az album a végleges szakításunk előtt íródott. Ez egy értékelő, hogy milyen pár vagyok, vagy hogy ő mit érez irántam, és nem jó hallani ezeket a dolgokat. Nehéz volt. Nagyon beszédesek a szövegek. Nem volt túl szép tőle ilyen szövegeket írnia, és az embereket is hergelni ellenem...

Én sok mindent megbocsátottam, de vannak azok a dolgok, amiket már nem lehet.

Habár nem akartam elhagyni, de nem nagyon hagyott más választást. Szerintem ahhoz kettő felnőtt ember kell, hogy egy kapcsolat működjön, és itt szerintem nincs kettő felnőtt ember ebben a sztoriban"" – nyilatkozta Kecskés Enikő Lakatos Levente műsorában.