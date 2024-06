Falatnyi bikinifelsőben, melleit a kamerába tolva fotózta magát Keleti Andrea - kép

Nem fog az idő Keleti Andreán, aki pár napja töltötte be az 55. életévét. Férjével szokásukká vált, hogy ilyenkor adnak az élvezeteknek, és egy külföldi utazással ünneplik meg általában a tánművésznő születésnapját. Keleti Andrea nem először jár már idén Olaszországban, legutóbb Milánóból jelentkezett be, amikor még tavasszal várost nézni mentek. Mivel imádja az olasz kultúrát, ezért most is oda húzott a szíve, így visszatértek, és élvezik a meleg nyári időt.

Keleti ilyenkor nem fogja vissza magát, hiszen egyáltalán nincs takargatnivalója és gyakran oszt meg magáról merész bikinis felvételeket. Most sem tett másként, ugyanis egy falatnyi bikinifelsőben fotózta formás melleit, miközben a napágyon előrehajolva, hatalmas terpeszben pózolt a kamerának.

Keleti Andrea és férje már régóta boldog házasságban élnek, két gyerekük, Viki és Máté születtek a kapcsolatukból, valamint egy tánciskolát is vezetnek. Bár férje, a szintén táncos Kovács Zoltán kilenc évvel fiatalabb tőle, mégis működik a kapcsolat, hiszen idén ünnepelték a 25. házassági évfordulójukat, akkor Dubajba utaztak együtt. Bár boldog az életük együtt, náluk is adódnak nehézségek, nemrég Keleti Andreát meg kellett műteni, hiszen régóta halogatta a probléma megoldását.

Keleti dőnként vállal tévés szerepléseket is, de a tánc az elsődleges hivatása. A táncművész is sokáig küszködött súlyproblémákkal, de pár évvel ezelőtt rátalált a számára tökéletes életmódra, mellyel sikerült elérnie az álom alakot, ekkor több mint tíz kilót sikerült leadnia, azóta szívesen mutogatja magát merész ruhákban.

A táncművész ruhaipari szakközépiskolában érettségizett 1987-ben, így az eredeti szakmája férfiszabó, majd két egyetemi diplomát is megszerzett később, így lett táncpedagógus képesítése Budapesten, valamint közoktatási intézményvezetői képesítése Szegeden. Keleti 12 évesen, 1980-ban kezdett el komolyabban táncolni, volt ifjúsági magyar bajnok, később tízszeres magyar bajnok. Férjével már profiként táncolt, majd lett ötszörös bajnok, de számára a legfontosabb állomása karrierjének, amikor közösen megnyithatták a tánciskolát, ahol azóta is táncot oktathat másoknak, elsősorban gyerekeknek.