Súlyos balesete után vérző szemmel jelentkezett a TV2 sztárja - fotó

Megsérült egy mutatvány közben a profi BMX-es Kempf Zozo, akit az Exatlon Hungaryből, az Ázsia Expresszből, a Ninja Warriorból és a Dancing with the Starsból is ismerhetnek a TV2 nézői.

A sportoló alapvetően jó hírt jelentett be az Instagram-oldalán, hisz az utcai sportok jelenleg zajló olimpiai fesztiválján egyedüli magyarként jutott be a BMX freestyle döntőjébe – közben azonban csúnyán megsérült a szeme. Nézze meg a lapozható bejegyzést!

Kempf Zozo vérző szemmel látható legújabb Instagram-posztjában:

"Két öltéssel varrták össze a szemem, azt mondták: Ne mosolyogj, ne menj napra, ne sportolj! NA EZ NEM FOG MENNI! Holnap tali" – írta arra utalva, hogy a sérülése ellenére sem fogja kihagyni a döntőt, amelyet a budapesti Ludovika Campuson rendeznek más utcai sportágak (falmászás, gördeszka, break) döntőjével együtt. Ha Kempf Zozo jól szerepel, még a párizsi olimpiára is kijuthat, erről itt írtunk hosszabban.

Nem ez volt az első sérülése

Kempf Zozónak profi BMX-esként természetesen nem ez volt az első sérülése, olyan is előfordult már, hogy szilánkosra tört a koponyája. "Voltak sérülések...

volt olyan bokasérülésem, amikor az összes külső bokaszalagom elszakadt.

Ez volt az egyetlen műtétem. Volt egy bicikliversenyem még itt Pesten a Normafán. Behoztam a második helyet, volt utána egy kis afterparti. Jövünk lefelé az Istenhegyin, azt is megúszom fék nélkül, az nagyon komoly. Akkor már csak bent a városban gurulgattunk, amikor az egyik barátommal összeakadt a kormány. Nem is az, hogy figyelmetlen voltam... sajnos, bénázás volt, és nekiestem egy fémoszlopnak az utcán. Akkor szilánkosra tört a koponyám" – emlékezett korábban Palik László videosorozatában.

Ki az a Kempf Zozo?

Kempf Zozo BMX-es videós influenszerként vált ismertté, de a TV2 műsoraiban is láthatták a tévénézők. Az Exatlon Hungary második évadában harmadik lett a férfiak között, majd az All Star évadra is visszatért – miközben összejött a műsorban szintén látott Szente Grétivel.

Az Ázsia Expresszben Pető Brúnóval meneteltek a harmadik helyik a negyedik évadban, a Dancing with the Stars második szezonjában viszont csak az ötödik adásig jutottak el Keresztszegi Ramónával.