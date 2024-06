Újabb részleteket árult el durva szemvérzéséről a TV2 sztárja

Mint írtuk, durva balesetet szenvedett egy mutatvány közben a profi BMX-es Kempf Zozo, akit elsőként az Exatlon Hungaryben, majd az Ázsia Expresszben, a Ninja Warriorban és a Dancing with the Starsban ismerhttek meg a TV2 nézői. A sportoló a múlt héten, június 21. és 23. között rendezett utcai sportok olimpiai fesztiválján vett részt, ahol pénteken szerzett egy súlyos sérülést, melynek következtében kórházba is kellett őt szállítani, ahol össze kellett varrni a szerencsétlen helyen lévő sebét, melyet úgy szerzett, hogy véletlenül lefejelte a kerékpárja kormányát.

Nem csoda, hogy másnap ezek ellenére is visszapattant a nyeregbe, mivel mindenáron bizonyítani szeretett volna, hiszen egyedüli magyarként jutott be a BMX freestyle döntőjébe.

A követői azonban nagyon aggódtak érte, amikor meglátták, hogy vérző szemmel jelentkezett be Instagram-oldalán, és annak ellenére, hogy jó hírt közölt, mégis mindenkinek a sérülése szúrt szemet. Kempf elmondta, hogy két öltéssel kellett összevarrni a sebet azért, hogy szépen gyógyuljon.

Két öltéssel varrták össze a szemem, azt mondták: Ne mosolyogj, ne menj napra, ne sportolj! NA EZ NEM FOG MENNI! Holnap tali

- írta a döntő előtt Kempf Zozo, aki még így sem hagyta ki a verseny második napját.

Nagyon élveztem a selejtezőt, és külön öröm volt számomra, hogy Budapesten, hazai közönség előtt versenyezhettem.

Mindent sikerült megcsinálni, amit terveztem, egy cseppet sem bánkódok, nagyon szép helyezést értem el. Annak ellenére, hogy nem vagyunk egy tipikus utcai sport nemzet. Egy sportolónak nagyon nagy megtiszteltetés, hogy hazáját képviselheti akár egy olimpiai selejtezőn" - magyarázta, miért nem tartotta be az orvos utasításait, és döntött úgy, hogy a sérülés ellenére is vállalja a részvételt, most elárulta, lett-e komolyabb gondja emiatt.

Jól vagyok, két öltéssel varrták össze a sebet, de elég lett volna egy is, csak így gyorsabban, és szebben fog meggyógyulni.

Valamint egy kisebb agyrázkódásom is lett, de szerencsére már remekül érzem magam, és szépen gyógyulok" - mondta a Borsnak Kempf Zozo, aki végül a 11. helyen végzett a versenyen.