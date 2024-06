Kiderült, mi hozta össze Tóth Gabit és Papp Máté Bencét

– Bátran mondhatom, hogy a közös értékek hoztak össze bennünket. Nem hirtelenjében alakult ki kettőnk kapcsolata, hanem egyszerűen két nagyon hasonló lélek találkozott. Az elején abszolút barátilag beszélgettünk, aztán egyre jobban éreztük, hogy meglehetősen szorosan kapcsolódunk egymás értékrendjéhez.

Ahogy látjuk a világot, amiképp hozzáállunk az emberekhez, ezek nagyon fontosak, hiszen az alapját képezik annak, hogy két ember összeillő legyen, akár szerelemben, akár munkában. Mindkettőnk részéről mondhatom, hogy az akkori párunkkal nem voltunk jó kapcsolatban, bármennyire is akartuk. Amikor lezártuk a múltat, akkor kezdtünk el igazán ismerkedni Mátéval – kezdte Gabi a hot!-nak.

– Gabit alapvetően azért „kövezik meg”, mert ő kifelé mindig családi idillt mutatott, de közben nem az volt. A követők pedig ország-világ előtt megkövezték. Ilyet egy ember sem érdemel! Az is furcsa, amikor azt olvasom, hogy Gabi milyen konzervatív, azok pedig nem válhatnak el. A szerelmem most, mellettem tudja igazán megélni a konzervatív értékrendjét, ezt bátran kimondhatom. A szüleim és én is azt az erkölcsi normát képviseljük, amiben Gabi is hisz – idézi Mátét a Bors.