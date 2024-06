Különleges dolog derült ki a TV2 egyik legnépszerűbb műsorának forgatásán

2024 elején vadonatúj műsorral, az Európa-szerte már sikert aratott formátummal, a Kincsvadászokkal jelentkezett a TV2. A műtárgykereskedő show-ban régiségekkel, olykor igen különös tárgyakkal érkeztek a műsor szereplői Tillához és a Kincsvadászok szakértőihez. A TV2-n már hónapokkal ezelőtt elindult a felhívó szpot, melyben keresték az új szereplőket, így ezzel együtt biztossá vált, hogy jön a folytatás. Ezt a hírt a napokban Till Attila is megerősítette, aki ma képeket és videókat tett közzé az Instagram-oldalán a forgatásról.

Zajlik az élet a Kincsvadászok stúdióban! Szeretem ezt a csapatot!

Szépen készülnek az új epizódok, jó lesz ez!" - írta az egyik bejegyzésében, a videóban pedig feltűnnek az első szériában megismert szereplők.

Kelen Anna művészettörténész és árverésvezető is ott lesz a második évadban, aki Till Attila egyik bejelentkezésében hosszabban is szerepel. A szakember a közelmúltban jelentette be a terhességét, mint írtuk, a második gyerekét várja.

Most kiderült,

hogy nagyon közel van a baba érkezése, a művészettörténész és árverésvezető épp az utolsó pillanatban tudta elvállalni a TV2 felkérését erre a munkára.

"Szakértőnk mindjárt szülni fog! Hősiesen, zokszó nélkül nyomja itt velünk a stúdióban, pedig már nem kicsi a hasa!" - jegyezte meg Tilla az Instagramon.

A Kincsvadászok két szakértője

Kelen Anna művészettörténészként szakérti és kutatja a festményeket és kerámiákat családi galériájuk, a Virág Judit Galéria számára – amely huszonöt éve a hazai műtárgykereskedelem meghatározó szereplője. Anna a galéria vezető művészettörténésze és árveréseinek vezetője.

Kelen Anna nevéhez fűződik az abszolút magyar aukciós rekord leütése: 2021 decemberében Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget című festménye 460 millió forintért kelt el.

Kelen Anna számos lappangó magyar festmény és műkincs felderítésében vett részt az elmúlt évek során, ezen művészettörténeti "nyomozások" segítségével több tucat, addig ismeretlen alkotással gyarapodott a magyar festészet története.