Kiderült, miért van már hat éve egyedül Király Linda

Király Linda egy tízéves kapcsolat után már évek óta egyedül van, hat éve szingli. Mint mondta, nyitott az ismerkedésre, de nem akar mindenáron párkapcsolatot: tulajdonképpen jól érzi magát a családjával, azért van egyedül, mert "másoknak él" – derült ki egy friss interjúból.

"Nem szomorkodom amiatt, hogy szingli vagyok, hiszen sosem vagyok magányos. Persze nehézséget jelent, hogy az egyik tesóm, Ben a családjával Amerikában lakik, de ettől függetlenül sokat beszélünk, és idén is igyekszem minél többször meglátogatni őket... Egyedül vagyok, mint mindig.

A pasikkal nulla a helyzet jelenleg, viszont totálisan teljes az életem.

Van egy szerető családom, van egy négylábú szőrös gyerekem, azonkívül pedig zenélek. Én igazából perpillanat másoknak élek" – mondta Király Linda a Borsnak.

"Nyitott vagyok az ismerkedésre, bár keresni aktívan nem keresek senkit. De ha eljönnek egy koncertemre, ott megtalálnak" – tette hozzá.

Egyedül akart lenni

"Egy csodálatos ember, a mai napig csak jót tudok mondani róla. Nagyon kedves, soha nem bántott, tényleg egy szavam sem lehet. Viszont én

nem voltam olyan állapotban, hogy fairnek tartsam, hogy maradjak ebben a kapcsolatban.

Nem voltam jól még. Próbáltam feldolgozni, mert akkor indult el nekem a betegség, bocsánat, az »állapotom«. Tehát egy csomó minden változott körülöttem, muszáj volt nekem drasztikusan változtatnom az életemen ahhoz, hogy én helyrejöjjek. Egyedül akartam lenni, és magammal foglalkozni" – mondta korábban arról, hogy miért szakított a párjával tíz év után.

Király Lindának aztán saját bevallása szerint a Dancing with the Stars is sokat segített abban, hogy megtapasztalja a nőiségét, elfogadja magát. "Úgy érzem, nagyon jó útra léptem. Találtam egy olyan mozgásformát, amit életem végéig szeretnék űzni.

Szerintem az, hogy elfogadjuk saját magunkat, egy folyamatos tanulás és fejlődés,

de ez az év óriási lépést jelentett. Kőkemény volt 2023, de minden belefektetett munkának meglett a gyümölcse" – mondta a verseny idején.