Még mindig nincs teljesen rendben Király Viktor házassága

Király Viktor még márciusban jelentkezett a közösségi oldalán, ahol boldogan és viccelődve mondta: Végre vágósúly alatt vagyok! Elárulta, hogy már száz kiló fölött járt, amikor úgy döntött, hogy ideje változtatni, de felesége is sokat segít abban, hogy elérje a kitűzött céljait. A sikeres fogyása után úgy döntött, hogy ő is szeretne segíteni azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek, így elárulta, hogyan sikerült ilyen gyorsan lefogynia. Korábban nem igazán foglalkozott magával és megjelenésével sem, amit utólag nagyon megbánt.

"Sokan azt feltételezik, hogy biztosan azért kezdtem el fogyni, mert Anitával rendeződött a kapcsolatom. Nyilván ez is része az egésznek, de sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy nekem kell belenéznem a tükörbe és együtt élnem ezzel a súlyfelesleggel. Fontos, hogy mennyire van megelégedve önmagával az ember. Nálam ez abszolút a béka segge alatt volt

Egyrészt a különlét miatt, de már előtte is éreztem a sötét felhőt magam felett, ez pedig azt okozta, hogy teljes mértékben elhanyagoltam magam. Mivel ez megtörtént, ezáltal minden más, ami körülöttem volt, szépen elhaladt, legyen az karrier vagy család.

Jó, hogy vége, mivel még soha nem éltem át ekkora lelki küzdelmet, mint az utóbbi két évben. Ugyanakkor örülök, hogy megtörtént, mert szükségem volt ezekre a pofonokra, hogy rájöjjek: soha többé nem akarom átélni ezt" - mondta most a hot!-nak, és arra is kitért, hogy milyen most a házassága.

"Nem azt mondom, hogy minden tökéletes, de kezdem máshogy felfogni a dolgokat.

Amikor drasztikusan fogja fel az ember a történéseket, akkor megvan a veszélye, hogy depressziós lesz.

Nekem az elmúlt két év vízválasztó volt ebben a tekintetben, de alapvetően egész életemben jellemző volt rám, hogy teljesíteni akartam, és folyamatosan visszajelzést vártam. Mindig is voltak kérdőjelek bennem azzal kapcsolatban, hogy elég vagyok-e a szakmámban vagy a magánéletemben" - mesélte.

Úgy érzem, jól vagyunk. Ugyanúgy dolgozunk a kapcsolatunkon.

Rájöttem, hogy folyamatosan kell ezzel foglalkozni, mert ez egy folytonos történet.

A kommunikációnkon is javítani, illetve csiszolni kell. Ez egy nagy tanulópénz volt az életünkben, hogy egy kapcsolat nem tűzön-vízen keresztül megy mindig, hanem lesznek olyan bukkanók, ahol éppen elköltözik a másik fél. Akkor átgondolja az ember, hogy pontosan mik azok az okok, amiért kellett a szünet. Ott döbbentem rá, hogy borzasztóan sokat kell fejlesztenem magamon. Sokkal jobban figyelünk arra, hogy ne jussunk el ide újra" - részletezte.