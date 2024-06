Hihetetlen, melyik sorozatot nézi a királyi család

Több erotikával, a klasszikustól eltérő romantikus hősnővel és barátokból lett szerelmesek történetével tér vissza a Netflix legnézettebb angol nyelvű sorozata. A Bridgerton család harmadik évadának első négy része a rajongók egyik kedvenc párosát állítja középpontba.

A sorozatnak hatalmas rajongótábora van, így nem véletlen, hogy a királyi család több tagja is rajong értük. Egy nyilvános eseményen nemrég III. Károly király és Kamilla királyné elárulták, hogy nagy rajongói a szériának, az új évadot pedig gyorsan meg is nézték. Rajtuk kívül András herceg volt felesége, Sarah Ferguson is elárulta 2021-ben, hogy megszállottja a sorozatnak.

A sorozat rengeteg szálon kötődik a brit királyi családhoz, ugyanis többek között Sarolta királyné karakterét III. György király felesége ihlette.

Katalin hercegné és Vilmos herceg is nagy sorozat rajongók

Vilmos herceg néhány évvel ezelőtt egy rádióműsorban bevallotta, hogy a feleségével, Katalin hercegnével együtt nézik a Trónok harcát. Vilmos a műsorvezetőnek is ajánlotta a fantasyt, aminek az új évadát mindig izgatottan várta. Rengeteg brit színész játszott az HBO népszerű szériájában, így nem lehet véletlen, hogy a Sárkányok háza című spin-off sorozatot is együtt nézi a házaspár.

Katalin megosztotta, hogy György herceg a Sam, a tűzoltó című animációs filmet szereti, a sorozatban szereplő autók pedig teljesen elbűvölik őt. Nem sokkal később a készítők egy egész epizódot szenteltek az ifjú hercegnek.

Erzsébet királyné és a kosztümös sorozatok

A néhai II. Erzsébet királyné gyakran nézett kosztümös sorozatokat, a Downton Abbey volt az egyik kedvence, amit vasárnap esténként rendszeresen leült megnézni. Amellett, hogy magával ragadták őt a szereplők és a történet, meglepően kritikus volt a műsorhoz, és rámutatott olyan dolgokra, amiket rosszul mutattak be a készítők, ugyanis jól ismerte a Highclere kastélyt, ahol a sorozatot forgatták.

Eugénia hercegnő és A korona

Eugénia hercegnő megosztotta, hogy a nagymamája nézi és nagyon szereti a sorozatot, ami II. Erzsébet királynő uralkodásáról szól. Eugénia hercegnő édesanyja, Sarah Ferguson, York hercegnője szintén nagy rajongója volt a műsornak, és bevallotta, hogy nagyra értékelte, ahogy 1986-ban Andrew herceggel kötött esküvőjét is bemutatták a 4. évadban - írja a Mirror.