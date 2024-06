Titokzatos férfival jött össze Kóbor Léna

Kóbor Léna számára véget ért a tanév, amit egy máltai utazással ünnepelt meg. A legjobb barátnője is vele tartott a nyaraláson, ami egy családi látogatás is volt egyben. Kóbor János lánya úgy érzi, hogy végre fel tudott töltődni. "Már nagyon szükségem volt erre a nyaralásra, ami egyben egy családi kikapcsolódás is volt. A nővéremék Máltán élnek, így mindig megszoktuk őket látogatni, de most az volt a csavar, hogy a legjobb barátnőm is velünk jött. Mi külön hotelben aludtunk, így egész nap csavarogtunk és a tengerpartnál voltunk. Estefele pedig mindig együtt vacsoráztunk tesóméknál – kezdte a Borsnak a fiatal lány.

Olyan volt, mintha ketten nyaraltunk volna, de biztonságérzetet adott, hogy este mindig hazamentünk. Sikerült nagyon feltöltődni, és anya sem féltett minket, minden rendben volt

– mondta Léna, aki egy hosszú, de sikeres tanéven van túl.

Az elfoglalt fiatal a sok színpadi szereplés mellett nagyszerű tanévet zárt.

Rám fért már ez a pihenés, hosszú volt ez a tanév, de kitűnő lettem, amivel sikerült anyát büszkévé tennem, pedig mellette egész tanévben csináltam a musicalt is, sőt az első számomon is elkezdtem dolgozni

– jegyezte meg izgatottan Kóbor János lánya, aki még idén nyáron be szeretné mutatni első zenéjét.

Kóbor Léna az első dalán dolgozik

A fiatal tehetség még csak 17 éves, így rengeteg ideje van, hogy kiforrott előadóvá váljon, de Léna már egy ideje erre az útra lépett.

"Nagyon izgalmasnak tartom az egész zenekészítési folyamatot. Persze, még keresem az utam, hogy ki is vagyok pontosan zeneileg, mert alapjáraton is nagyon sok fajta zenét hallgatok, de már most rengeteget tanultam a zeneírásról és magamról.

Hadas Alfréddal kezdtem el együtt dolgozni az első dalokon, és ő is nagyon segítőkész abban, hogy megtaláljam a zenei utam

– mondta Léna, akiről kiderült a minap egy reggeli műsorban az is, hogy szerelmes.

Léna a reggeli műsorban kiemelte, hogy udvarlója nem közszereplő, így találgatniuk sem érdemes a műsorvezetőknek, de úgy tűnik kellő inspirációt ad a titokzatos fiú a fiatal énekesnő első zenéihez.