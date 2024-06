A Kőgazdag Fiatalok szőke szépsége egy friss interjúban most arról beszélt, hogy őt mindig is arra nevelték, hogy becsülje meg a vagyonát és az értékeit. "Engem egészen pici korom óta arra tanítottak a szüleim, hogy értékeljem, amim van. Nem kaptam meg ész nélkül mindig mindent, amikor csak kinyitottam a számat. Nagyon próbáltak arra tanítani, hogy akkor jutsz egyről a kettőre, ha nem folyik ki a pénz a kezeid közül” – árulta el Dulin Metta, aki szerint fontos, hogy tudja az ember mindennek a valódi értékét, sőt tudja azt megbecsülni is.

Kőgazdag Metta úgy érzi, ő a helyén kezeli a luxust

A szőke szépség nem tagadja, hogy mennyire imádja a luxust, de nem hagyja, hogy a tiszta gondolkodását ez bármilyen formában befolyásolja. Szerinte az egyensúly a legfontosabb: "Egy olyan balanszt kell ebben megtalálni, hogy tudnom kell, hogy a tárgyaim, az autóm, a napszemüvegem értem vannak, nem én vagyok értük, de helyén kell kezelni, hogy mit kellett tegyek, hogy meg tudjam teremteni ezeket” – jegyezte meg a reality szereplő, aki nagy becsben tartja az autóját.

Vigyáz az értékekre

Dulin Metta nem látná értelmét annak, hogy luxusautóját csak azért egy garázsban tárolja egész évben úgy, hogy nem is használja.

„Például nagyon nagy becsben tartom az autómat. Mindig nagyon vigyázok rá, nehogy összetörjem, viszont simán fogom és belerakom a kerékpáromat, ami koszos és sáros tud lenni. Jelenleg költözöm és bele szoktam rakni kisebb dolgokat, bútorokat, amikkel tudom, hogy akár sérülést okozhatok, viszont nekem most arra van szükségem, hogy elvigyem A-ból B-be a dolgokat” – mondta a tehetős celeb, aki szerint mindenki máshogy viszonyul az értékekhez.

Szerintem mindenki máshogy kezeli és értékeli a pénzt. Velem is meg szokott esni, hogy leejtem a napszemüvegemet, ami annyiba kerül, mint másnak a havi fizetése, vagy többe,

viszont amikor leveszem, mindig a tokjába rakom vissza” - magyarázta a Ripostnak Metta, aki jelenleg is a tihanyi ingatlanját újítja fel, ezért is költözködött sokat az elmúlt időszakban.