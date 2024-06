Köllő Babett a vízparton mutogatja a tangás fenekét - képek

Köllő Babett szexi képekkel indította az idei bikiniszezont, máris a vízpartól szórja magáról a tangás képeket. Az oldalát gyorsan ellepték a pozitív visszajelzések, a kommentelők szerint "nagyon bomba", "elképesztően szexi" és olyan is akad csak ennyit írt: "nincsenek szavak." A TV2 sztárja elképesztő formában van, amit nagyon szeret megmutatni - itt egy egész albumnyi képet talál a legszexibb, legforróbb képeiből.

A TV2 sztárjától nem áll távol, hogy kihívó, szexi képeket mutasson magáról, sőt gyakran elfelejt melltartót is felvenni egy-egy kivágottabb ruha alá. Nemrég megint egy olyan videót töltött fel az Instagram-oldalára, amit imádnak a követői. A Sztárban Sztár leszek! mentora egy fekete, mélyen dekoltált ruhában pózol a tükör előtt, hatalmas mellei pedig majd szétfeszítik az öltözékét.

A tavalyi évével nem volt elégedett

Egyelőre nem tudni, mely műsorral tér vissza Köllő Babett a TV2-re, de tavaly a ragyogó nézettséget szállító Sztárban sztár leszek!-ben zsűrizett, néha egészen extrém ruhákban. A tavalyi évvel azonban nem volt teljesen elégedett.

"Nekem nagyon vegyes volt. Sok szuper dologban vettem részt, rengeteg boldogság és jó adag csalódás is ért. De optimista vagyok, mert tudom, hogy valaminek a vége mindig egy új kezdetét jelenti. Sok dolgot zártam le. Ami pedig a legfontosabb, az a család és a kislányom. Higgyétek el, hogyha egészség van és szeretet, az a csoda! Minden más csak játék" - elmélkedett erről korábban.

A lányával együtt költözne Amerikába

A TV2 sztárjának lánya 13 éves, és már most tudja, hogy az üzleti világban akar majd felnőttként dolgozni. Köllő Babett édesanyja zöldkártya-lottón letelepedési engedélyt nyert évekkel ezelőtt, azóta Amerikában él – Milla szívesen követné a nagymamáját a tengerentúlra.

"Anya mindig mondja, hogy lehetőleg maradjak a közelben, de nagyon szeretnék kimenni, egyetemeket is néztem, például Bostonban" - mondta Milla, majd Köllő Babett így folytatta: "Zöldkártyát mi is igényeltünk családegyesítés jogcímén, hogy ha esetleg oda szeretne menni. Természetesen öcsém is biznisz szakon végzett az egyetemen, nyilván neki is ez az irány, valami miatt ezt szereti. "

Ő nagyon szeretne menni, én viszont nehezen tudom elképzelni, hogy külön földrészen éljünk, mert ő az egyetlen lányom. Nekem Los Angeles annyira nem jött be, mint neki. Dunaújváros is jobban tetszik

– mondta Köllő Babett, majd hozzátette, hogyha Milla úgy dönt, hogy Amerikában tanul, nem kell félnie, nem lesz egyedül, mindenképp el fogja kísérni.